Sağlık Turizmi İçin Her Branştan Tek Hekim Planı Yürürlüğe Girdi

Sağlık Turizminde Sürdürülebilirlik için Yerinde Hizmet Şart

Rekabetin ve Pazar payının her geçen gün artış gösterdiği sağlık turizmi sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak için yerinde hizmet anlayışı sağlık turistine güven sağlamak büyük önem taşıyor. Yurtdışı ofislerinde inşa edilen karşılıklı güven Türk sağlık turizminin en önemli yapı taşlarından bir tanesini oluşturuyor.

MedicalinTürkiye’nin Türk sağlık turizmine kazandırmış olduğu bu hizmet anlayışı sayesinde kaliteli hizmet sağlık turistinin ayağına götürülecek. Türkiye’nin temsil edildiği bu ofisler sayesinde sayısı her geçen gün artan hedef ülkelerde planlı ve yakın temasın mümkün olduğu bir iş planı yürütme fırsatı ortaya çıktı.

Her Şehirden Her Branştan Sadece Tek Hekimle Çalışılacak

Türk sağlık turizminin potansiyelini ortaya çıkarmak için sektöre özel projeleriyle çalışmalarına devam eden MedicalinTürkiye sağlık turizmini uluslararası alanda temsil çalışmalarına devam ediyor. Her branştan tek hekim planı kapsamında Türkiye’nin önde gelen ve sağlık turizmi potansiyeli yüksek şehirlerinde yapılan sağlık turizmi çalışmalarında her branştan tek doktor ile iş birliği yapılacak.

Bunun amacı yurtdışında yer alan temsil ofislerinde hekimler arası rekabetin önlenmesini sağlamak ve sağlık faaliyeti gerçekleştiren kurum ve kuruluşların eşit temsil hakkında faydalanmasının önünü açmak.

İngiltere, Hollanda, İtalya, Özbekistan ve Almanya gibi dünyanın önde gelen şehirlerinde faaliyet gösteren Türk Sağlık Merkezi ofislerinin amacı herkes için adil, şeffaf ve kazançlı bir sağlık turizmi sistemi getirebilmek. Tek hekim projesi de bu sistemi sağlamlaştırabilmek adına geliştirilmiş olan bir MedicalinTürkiye iş planıdır.

Gerekli olan Tek Şey Yetki Belgesi

Sağlık turizmi yetki belgesi Türk sağlık turizminde sürdürülebilirliğin sağlanması ve kalite standartlarının korunması adına büyük önem taşıyor. Bu neden MedicalinTürkiye Türkiye’de sağlık turizmi yetki belgesi bulunmayan sağlık kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmıyor.

Yurtdışında temsilinin gerçekleşmesini ve marka bilinirliğini arttırmak isteyen sağlık kurum ve kuruluşlarının TC. Sağlık Bakanlığı’nca verilen yetki belgesi sahibi olması gerekiyor.

Konu ile ilgili görüşlerine dile getiren MedicalinTürkiye Genel Müdürü Bilge Fatma IŞIK yaptığı açıklamada; Günümüz sağlık turizmi sektöründe uzak temas yeterli değil, karşılıklı güven için yakın temas önemli gereklilikler arasında yer alıyor. Ancak bunu yaparken branşlar arası rekabete izin veremeyiz, tek hekim planımız ile 20 milyar dolarlık hacme sahip olan sağlık turizmi pazarında fiyatı yükseltmek ve herkesin kazançlı çıkmasını sağlamak istiyoruz.’’ Dedi.