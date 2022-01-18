Sağlık Turizmi Faaliyetlerinde Kayıt Dışılığa Hapis Cezası

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Neden Önemli

TC. Sağlık Bakanlı tarafından gerekli denetimler sonucu verilen yetki belgesi sağlık turizminin nitelikli bir hal alması için büyük bir önem taşıyor. Sağlık turizmi yapmak için gerekli niteliklere sahip olmayan doktor ve sağlık kuruluşlarının bu alanda faaliyet göstermesi Türk sağlık turizmine oldukça zarar verebiliyor.

Buna ek olarak yasa dışı gerçekleştirilen sağlık turizmi faaliyetleri bu sektörün kayıt altına alınmasına da engel olarak gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılmasına da engel oluyor. TC. Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık turizmi belgesinin yaygınlaştırılması ile Türk sağlık turizminde nitelikli ve verimli hizmet anlayışı da yaygınlaşacaktır.

Yasal Yükümlülükler Söz Konusu

Sağlık turizmi faaliyetlerinin yetki belgesine tabii olması Sağlık turizminde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ve aracı kuruluşların yetkilendirilmesi, bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar 13.07.2021 tarihli ve 30123 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı Hakkında Yönetmelik Hükümleri’’ ile belirlenmiştir. Bu hükmün 5(1). Maddesinde;

‘’Uluslararası sağlık turizmi kapsamında faaliyetlerinde bulunabilmek için; sağlık tesisi ve aracı kuruluşun uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alması zorunludur. Yetki belgesi olmayanların faaliyetleri bakanlıkça durdurulur.’’ İfadesi yer almaktadır.

Ayrıca bu karara ek olarak 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun Ek 11. maddesinde yer alan;

’’ …Ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan ve yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.’’

‘’ Özel izne tabii hizmet birimlerini Sağlık Bakanlığından izin almaksızın açan ve buralarda verilecek hizmetleri sunan sağlık kurum ve kuruluşları bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yarısına kadar idari para cezası ile cezalandırılır.’’ İfadeleri ile hizmet belgesi olmaksızın faaliyet göstermenin yasal yükümlülükleri net olarak belirlenmiştir.

Denetimler Sıklaştırıldı

Sağlık Bakanlığı’nın il Sağlık Müdürlükleri’ne gönderdiği yazıda sağlık turizmi faaliyetlerinin denetlenme işleminin sıkılaştırılmasına karar verildi. Artık sağlık hizmeti gösteren kurum ve aracı kuruluşlar yasa dışı faaliyet göstermeleri durumunda ciddi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar.

Türk sağlık turizmini dünya genelinde markalaştırmak ve hizmet kalitesini dünya standartlarına çekmek istiyorsak ülkece elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Tüm işlemlerin yasal çerçeveler içerisinde gerçekleştirilmesi, kalite standartlarının asgari düzeyde belirlenmesi hem bizim hem de sağlık turistinin geleceği için oldukça faydalı bir adım olacaktır.

İlerleyen dönemlerde sağlık turizmi yetki belgesi almak çok daha sıkı denetimlere tabii olacaktır. Türk sağlık sisteminin içerisinde bulunduğu dönüşüm programı ile sağlık hizmetlerinin nitelik ortalaması her geçen gün artış gösterecektir. Uluslararası sağlık turizmi faaliyetleri gerçekleştiren yasal çerçeve içerisinde hareket etmesi tüm sağlık turizmi paydaşları için yerinde bir davranış olacaktır.

İGEME Genel Müdürü Murat IŞIK konu ile ilgili yaptığı açıklamada ; ”Sağlık turizmi yetki belgesinin önemini yıllardır vurguluyoruz. 13 Temmuz genelgesi ile başlayan süreçte kontrolsüzlük sadece son 6 ayda 5 ex vakası ile sonuçlandı.

Birçok kişinin işin ciddiyetini anlamaması ve sağlık hizmetlerinde girişimci refleksi ile sorumsuz ve hukuksuz hareket etmenin cezasını sağlık turizminde tüm ülke ve Türkiye markası olarak çekmeden önlem alındı. Bu kararın hızla uygulanması çok önemlidir. Bu cezalar kesilip takibi yapılıp kontrol sıklaştırılmalıdır. Bu şekilde sağlık turizmin de markamızı inşa edebiliriz.‘‘ dedi.