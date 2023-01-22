Sağlık turizmi alanında yetki belgesini aldı, şimdi yurt dışından hastalar bekleniyor

Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan Ömer Burhanoğlu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, sağlık turizmi alanında yetki belgesini alırken yurt dışından gelecek hastaları bekliyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bakımından bölgenin en donanımlı hastanelerinden biri olan Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde, yurdun farklı yerlerinden gelen hastalara hizmet verilirken, spor yaralanmalarına bağlı menüsküs, çapraz bağ, omuz, lif, tendon yırtıklarına bağlı rahatsızlıkların da tedavisi yapılıyor.

Sağlık turizmi ülkemizin önemsediği bir konu

Sağlık turizmi yönünden hastanenin yetki belgesi aldığını, artık yurt dışından geçek hastaların beklendiğini kaydeden Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, bu yöndeki duyuruları yapmaya başladıklarını söyledi.

Usta, "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bakımından bölgenin en donanımlı hastanelerinden biri olan Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde, yurdun farklı yerlerinden gelen felçli hastalara hizmet verilirken, spor yaralanmalarına bağlı menüsküs, çapraz bağ, omuz, lif, tendon yırtıklarına bağlı rahatsızlıkların da tedavisi yapılıyor" dedi.

Sağlık turizmi yönünden hastanenin yetki belgesi aldığını, artık yurt dışından gelecek hastaların beklendiğini kaydeden Usta, bu yöndeki duyuruları yapmaya başladıklarını ifade ederek, “Fizik Tedavi Rehabilitasyon hastanemiz, tamamen müstakil bir hastane. Tüm ülkemizdeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon gerektiren hastalarımızın tedavi imkânına sahip olunan bir hastane. Kendi içerisinde fizik tedavinin gerektirdiği tüm imkanları içerisinde barındıran bir hastane.Sağlık turizmi ülkemizin önemsediği bir konu. Tüm uluslararası arenada işlenmesi durumunda çok ciddi getirileri olacak bir konu. Biz de ilimizde bunu önemsiyoruz. Özellikle kamuda olan hastanelerimizde sağlık turizmi çerçevesinde hizmeti yaygınlaştırma alanında çalışmalarımızı yapıyoruz.Bu hastenemiz de ilimizde sağlık turizmi çerçevesinde hizmet verme anlamında gerekli yetki , belge ve donanıma sahip bir hastenemiz. Ek olarak ilimizde özel hastaneler ve fakültemizde de bu hizmeti vererek şehrimize sağlık turizmi girdisini artırmaya gayret ediyoruz. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanemiz de bu anlamda hem teknik donanımıyla hem hekim kadrosuyla hem de odalardaki hastalara sunulan konforuyla uygun olan bir yer. Bu anlamda bundan istifade etmeye gayret ediyoruz. Tüm açılımlarımızı sağlık turizmi anlamında yaptık. Duyurularımızı yapmaya başladık. Uluslararası arenada acenteler ve kendi sayfalarımızla birlikte duyuruları yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

Uzak coğrafyaya açılmaya gayret ediyoruz

Sağlık turizmi alanında uzak coğrafyaya açılmayı hedeflediklerini kaydeden Usta,”Şehrimizde Gürcistan, Ermenistan, İran, Arap ülkeleri zaman zaman Almanya, Hollanda gibi ülkelerden turist gelmeye başlamış durumda. Bunlarla birlikte tüm yakın ve uzak coğrafyaya açılmaya gayret edeceğiz. Bu anlamda hem Fizik Tedavi Hastanemiz diğer hastanelerimizin girdilerini artırma gayretindeyiz. Hem yakın illerden hem de uzak illerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere her yerden hastalarımız gelerek buradaki hizmetten istifade etmekteler” diye konuştu.

Tercih edilen hastaneyiz

Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Erdem Özkaya, sağlık turizmi alanında gerekli yetki ve belgeleri yakın zamanda aldıklarını ifade ederek, “110 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesi olarak hastalara hizmet vermekteyiz. Hastanemizde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon olmak üzere iki başlık altında hastaları tedaviye alıyoruz. Fizik Tedavi başlığı altında akut ve kronik ağrıya yol açan sırt, bel, boyun, ağrısı, eklem ağrıları, omuz problemi olan hastaları alanında uzman kişiler tarafından fizik tedavi hizmeti sunulmaktadır. Rehabilitasyon alanında ise hastanemizde hastalara daha uzun süreli ve geniş bir tedavi programı uygulanmaktadır. Rehabilitasyon kavramını, doğuştan ya da sonradan bir hastalığa ya da sakatlığa bağlı olarak fiziksel ve fonksiyonel durumunda etkilenme olan hastaların mevcut fonksiyonel kapasitelerini artırmak amaçlı uygulanan tedavilerin bütünü olarak tanımlayabiliriz. Burada hastanemizde daha çok nörolojik rehabilitasyon dediğimiz inme sonrası felç geçiren hastalar, omurilik yaralanması sonrası felç gelişen hastalar, Parkinson, Multip Skleroz gibi kas iskelet ve hareket sisteminde bozukluğu yol açan nörolojik hastalıkların rehabilitasyonunu planlamaktayız. Ek olarak ortopedik rehabilitasyon dediğimiz, spor yaralanmalarına bağlı menüsküs, çapraz bağ, omuz tendon yırtıklarına bağlı rahatsızlıkların tedavilerini de planlamaktayız. Hastaların rehabilitasyon anlamında ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayan bir hastane olduğumuz için bölgede alanında tercih edilen bir hastane olarak tedaviye uygun hastalara hizmet vermekteyiz. Özellikle Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinden bir çok hastamız tedavi amaçlı tarafımıza başvuru yapmaktadır. Sağlık turizmi alanında gerekli yetki ve belgeleri yakın zamanda aldık. Bundan sonraki süreçte yabancı hastalara da sağlık turizmi çerçevesinde hizmet vermeye başlayacağız” dedi.