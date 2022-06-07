Sağlık turistleri en çok göz hastalıkları için geliyor

Sağlık turizmi denince Türkiye, ilk akla gelen ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’nin sağlık turizminde dünyada 9’uncu sırada olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özçelik Heper, en çok göz hastalıkları için sağlık turistlerinin geldiğini belirtti.

Kendi ülkelerindeki hastanelerde uzun bekleme listeleri; yüksek maliyetler, gizlilik, kaliteli sağlık hizmeti almak ve sağlıkla birlikte turizm faaliyetlerinden yararlanmak gibi sebeplerden dolayı birçok yabancı uyruklu turist Türkiye’yi ziyaret ediyor. Turizmi 12 aya yayan, ülkenin imajını olumlu yönde etkileyen sağlık turizmi, istihdam ve ekonomiye olumlu etkilerinden dolayı ülkemizde de kamu ve özel sektör girişimcileri tarafından fazlaca yatırım yapılan, yüksek gelişme potansiyeli olan bir sektör olma niteliği taşıyor.

“Salgın sürecinde, Türkiye’ye gelen sağlık turisti profili değişti”

Pandemi sürecinin getirmiş olduğu olumsuzluklara rağmen Uluslararası Medikal Turizm Derneği’nin yapmış olduğu çalışmalara göre Türkiye, sağlık turizminde dünyada 9’uncu sırada yer alıyor. Türkiye’ye gelen hastaların en çok tercih ettiği tedavilerin göz ameliyatları, saç ekimi, estetik-plastik operasyonlar, diş tedavileri, obezite, tüp bebek ve kısırlık tedavileri olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özçelik Heper, “Salgın sürecinde, Türkiye’ye gelen sağlık turisti profili değişti. Salgın öncesinde en çok medikal turistin geldiği ülkeler kategorisinde Almanya, Rusya, İran, İngiltere ve Arap ülkeleri başı çekerken, pandemide en çok sağlık turisti gelen ülkeler sıralaması Arabistan, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetler olarak değişti” dedi.

2023 hedefleri için Türkiye avantajlı konumda

Türkiye’nin, başta Almanya olmak üzere medikal turizm açısından büyük bir potansiyel pazarı oluşturan Batı Avrupa’ya yakın olması, buralarda yaşayan çifte vatandaşlar, bu ülkelerde bazı hastalıkların sigorta kapsamında olmaması ve uzun bekleme süreleri tercih edilmesinde etkin rol oynuyor. Türkiye’nin, 2023 yılı için hedeflediği 2,5 milyar dolar sağlık turizmi gelirinden 25-30 milyar dolar seviyesine ve ilk 5’e yükselmeyi hedeflediğini ifade eden Dr. Heper, “Bu hedeflere ulaşmak için sağlık fuarlarına katılmak, internet tanıtımlarını önemsemek ve medikal turizmde hizmet veren sağlık kuruluşlarının mutlaka akreditasyon almalarını sağlamak gerekmektedir” şeklinde belirtti.