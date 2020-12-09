Sağlık tesislerine oksijen desteği

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü pandemi nedeniyle sağlık tesislerinde artan oksijen gazı ihtiyacını karşılamak için Yeşilyurt Demirçelik Grup’la yapılan görüşmeler sonucunda, şirket bünyesinde bulunan hava ayrıştırma tesisinin müdürlüğün kullanımına bedelsiz olarak verildiği duyuruldu.

Açıklamada alınan karardan ötürü duyulan memnuniyet, “Bu kararı alarak hastanelerimiz ve tedavi sürecinde bulunan hastalarımız için hayatı, yaşamı temsil eden oksijeni, sağlık tesislerimizin kullanımına sunan Yeşilyurt Demirçelik Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Yeşilyurt’a, hem bu kritik dönemde sağlığa verdiği önemli destekten dolayı; hem de milletçe zor günlerde ne kadar büyük bir güçle birlikte hareket edebildiğimizi bir kez daha gösterdiği için Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak teşekkür ederiz” denildi.