Sağlık sektörünün geleceği “11. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları”nda değerlendirildi

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından düzenlenen, '11. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları' Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, OHSAD Yönetim Kurul Başkanı Dr. Reşat Bahat ve Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Dr. Mehmet Altuğ ile özel, kamu ve üniversite hastaneleri, sigorta şirketleri ve sağlık sektörüne ürün ve hizmet sağlayan firmaların katılımıyla online olarak 17 Aralık 2020 tarihinde yapılan Açılış Oturumu ile başladı.

Online kurultayın açılış törenine video mesajla katılan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Pandemiye karşı aynı hedefi gözeterek birlikte davranmanın ve mücadeleyi birlikte yürütmenin öneminin fazlasıyla anlaşıldığını dile getirdi. Sektörün aynı amacı paylaştığına inandığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hedefimiz, toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmaktır. Kamu ve özel sağlık sektörümüz, pandemiye karşı mücadelenin başarıyla sürdürülmesinde önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Bütünüyle sağlık sektörümüzün başarılı bir sınav verdiği kanaatindeyim. Pandemi henüz bitmemiş, oluşturduğu tehdit ortadan kalkmamıştır. Henüz tedbirleri elden bırakamayız. Sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz. Özel hastanesiyle kamu hastanesiyle hazırlıklı olmalıyız. İyimserliğimizi, ümitlerimizi terk etmeyelim ama hazırlıklı olmayı da ihmal etmeyelim.” dedi.

Sağlık turizmine de önem verdiklerini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kurduğumuz USHAŞ koordinatörlüğünde bu alanda bir sinerji oluşturmanın çabası içindeyiz. Bütün sağlık kuruluşlarıyla mülkiyet ayrımı yapmadan kamu hizmetinin verildiği anlayışı üzerine kurulduğu bir sağlık sistemine sahibiz. Özel hastanelerin otelcilik hizmetiyle sundukları kalite üzerinden rekabete başta şehir hastaneleriyle kamu farklı bir boyut getirdi. Özellikle sağlık turizmine, özel sağlık kuruluşlarının kendi çabalarıyla vermiş olduğu katkı neticesinde geldiğimiz seviyeyi baz alırsak, birlikte daha büyük hedeflere ulaşmak hayal olmayacaktır.” diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da açılış oturumuna video mesajla katıldı. Bakan Selçuk, Türkiye'de ilk vakanın görülmesinden itibaren salgının olumsuz etkilerini azaltmak ve vatandaşları korumak için sivil toplum kuruluşları, sendikalar, iş dünyası ve akademisyenlerle sürekli istişare içinde olarak gerekli tedbirleri aldıklarını ve almaya da devam ettiklerini vurguladı. Hayata geçirdikleri Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki uygulamalar ve desteklerle Bakanlık olarak salgın yönetiminde etkin rol oynadıklarının altını çizen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Bakanlık olarak çalışmalarımızı, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, çalışma hayatı, sosyal güvenlik olarak 4 başlık altında yürütmekteyiz. Salgın Sosyal Destek Programı çerçevesinde, 10 milyar liraya yakın nakdi yardım yaptık. Sosyal hizmet veren kuruluşlarımızda da gereken önlemleri aldık. Kadın konuk evlerimiz, çocuk evlerimiz, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerimiz ve huzurevlerimizde kalan vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak için tedbirleri çok sıkı ve titiz bir şekilde uygulamaktayız. Çalışma hayatında istihdamı, işi, işçilerimizi, işyerlerini ve işverenlerimizi korumak için kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, iş akdi fesih kısıtı ve normalleşme desteği gibi uygulamalarımızı hızla devreye aldık. Çalışanlarımız için bu bağlamda 36,3 milyar liralık bir destek sunduk.” şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, ülkedeki 1 milyonu aşkın sağlık çalışanının yaklaşık dörtte birinin özel hastanelerde istihdam edildiğini kaydettiği konuşmasında, sağlık alanında finansmanın yanı sıra Bakanlık olarak bu alanda hizmet verecek iş kollarına istihdam desteği de sağladıklarını belirterek, İŞKUR vasıtasıyla işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları ve girişimcilik eğitimleri gibi çeşitli aktif işgücü programları düzenlediklerini de anlattı.

“11.Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları” açılış oturumunda konuşan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, Sosyal Güvenlik Reformu ile üç kurumun tek çatı altında birleştiğini ve sigortalılık, emeklilik ve sağlık alanında ciddi kazanımlar elde edildiğini hatırlatarak, reformun en önemli parametresinin, Genel Sağlık Sigortası uygulaması olduğunu belirtti. Yılmaz, “Reform ile kurulan yeni sistemde tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşmış, sağlık güvencesindeki vatandaşlarımızın oranı yüzde 70'lerden yüzde 99,5'lere çıkmıştır. 2006 yılıyla karşılaştırdığımızda aktif sigortalı sayımız 14 milyondan yaklaşık yüzde 55'lik artışla 22 milyona, emeklilerin sayısı ise dosya bazında 7,2 milyondan yaklaşık yüzde 74'lük artışla 12,4 milyona çıkmıştır. Bizim için reform bitmiş bir süreç değildir. Sürekli iyileştirmeler ve vatandaşlarımızın refah seviyesini artıracak yeni düzenlemeler yapmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

OHSAD Yönetim Kurul Başkanı Dr. Reşat Bahat ise konuşmasında, Türkiye'nin vaka sayısında dünyada ilk 10'da, hasta ölümlerinde ise 19. sırada olduğunu belirterek, sağlık sisteminin başarısının bu istatistikte yattığına dikkat çekti. Zaman zaman özel sektör olarak 'kırgınlıkları ve yılgınlıkları' olabildiğini belirten Bahat, şöyle konuştu:

“Sektörümüz hizmetlerinin yüzde 90'ını neredeyse fark almanın yasak olduğu bölümlerde sunmak zorunda kaldı. Aslında hizmetleri kamulaştırılan bir sektör olduk. Tabii ki hizmetimiz kamusallaştırıldıysa ödemeniz kamusallaştırıldıysa doğal olarak kalanına da katkı sağlanması gerekir ama biz ödemeler konusunda maalesef piyasa kurallarıyla karşı karşıya kaldık. Bu konudaki serzenişlerimiz bir sürü merci tarafından doğru duyuldu. Ama bazı arkadaşlarımız bunu yanlış duyarak, bizim kamusallaştırılmayı istediğimize inandı. Bizim istediğimiz 'Bu kadar hizmeti kamusallaştırdıysanız personelimizin maaşını, kiramızı veya giderlerimizi ödeyin, gerekirse bir süre siz yönetin biz çalışalım' demekti. Ancak bunlardan hiçbirisi istediğimiz gibi henüz olmadı.”

Özel hastanelerin bu dönemde imkanlarını sonuna kadar kullandıklarının da altını çizen Bahat, bunun halkta ve siyasette bir karşılığının olacağına inandığını dile getirdi. SUT'ta yapılan değişiklikleri de doğru bulduklarını vurgulayan Bahat, “Her ne kadar aldığımız küçük de olsa katkı pandemi sürecinde uçup gitse de ben bunun devamının geleceğine olan inancımı devam ettiriyorum.” dedi.

Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Dr. Mehmet Altuğ ise konuşmasında, sağlık turizminin ülkeye ve sektöre büyük faydalar sağladığını, salgın sonrasında daha fazla katkı sağlayacağını belirterek, sağlık turizmi açısından tanıtımın iyi yapılması ve mevcut avantajın iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Altuğ, sağlık turizminin ülkeye ve sektöre büyük faydalar sağladığını, salgın sonrasında daha fazla katkı sağlayacağını belirterek, sağlık turizmi açısından tanıtımın iyi yapılması ve mevcut avantajın iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

11. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları, açılış oturumunun ardından Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve özel sağlık sektörünün üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı çeşitli oturumlarla tamamlandı.