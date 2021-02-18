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Sağlık personellerine gerçeğini aratmayan uygulamalı eğitim

Sağlık Bakanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü hastane öncesinde görev yapan Doktor, Sağlık Memuru (ATT), Sağlık Teknikerlerine yönelik ‘Hastane Öncesi Acil Sağlık Simülasyon Eğitimi’ düzenliyor. Düzenlenen eğitimler sonucunda yapılan tatbikatlar ise gerçeğini aratmıyor.

Sağlık 18.02.2021, 11:13
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Sağlık personellerine gerçeğini aratmayan uygulamalı eğitim

Sağlık Bakanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü hastane öncesinde görev yapan Doktor, Sağlık Memuru (ATT), Sağlık Teknikerlerine yönelik ‘Hastane Öncesi Acil Sağlık Simülasyon Eğitimi’ düzenliyor. Düzenlenen eğitimler sonucunda yapılan tatbikatlar ise gerçeğini aratmıyor.

Eğitimler, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Rize Recep Tayyip Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde RTEÜ’ye ait Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi’nde (RSİM) gerçekleştirilen eğitime 112 Acil Sağlık, UMKE ve İnme mobil uygulamasındaki başarılı çalışmaları nedeniyle Manisa, İstanbul, Afyonkarahisar, Zonguldak, Düzce ve Kırıkkale’de görev yapan personeller katıldı.

Katılımcılar, alanında uzman akademisyenlerin gözetiminde, ev ortamında veya ambulansta doğum, doğum sonrası yenidoğan stabilizasyonu, ileri seviyede kardiyak yaşam desteği konularından oluşan eğitimleri yüksek gerçeklikli simülatörlerle tıbbi müdahale eğitimi alma imkânı buldular.

Gerçeği aratmayacak şekilde senaryolar belirlenerek cansız mankenler üzerinde gerçekleştirilen eğitimin sonunda ise tatbikat yapılıyor. Eğitime tabi tutulan sağlık personelleri tatbikatta görev alan öğretim üyeleri üzerinde gerçeği aratmayacak bir şekilde müdahalesini gerçekleştiriyor. Öğretim üyeleri ise sağlık personellerinin günlük hayatta karşılaştığı zorlukları da tatbikat içerisinde sergilemeyi ihmal etmiyor. Düzenlenen tatbikatta hasta yakınlarının sağlık personelinin görevini yaptığı sırada çıkardığı zorlukta gözden kaçmıyor.

"Çok yüksek düzeyde simülatörlerimiz var ve bunlar gerçek hasta gibi tepkiler veriyor"

Eğitimlerin düzenlendiği simülasyon merkezinin Türkiye’nin en kapsamlı merkezlerinden biri olduğunu dile getiren RTEÜ Tıp Fakültesi Simülasyon Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Cüneyt Ardıç “Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız protokol gereği hastane öncesi acil sağlık hizmetleri eğitimini simülasyon merkezimizde gerçekleştiriyoruz. Bu eğitim kapsamında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden arkadaşlarımız burada yer alıyor. Onlara saha da karşılaşabilecekleri tüm senaryoları bire bir uygulatmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz merkez Türkiye’nin en kapsamlı merkezlerinden bir tanesi. Çok yüksek düzeyde simülatörlerimiz var ve bunlar gerçek hasta gibi tepkiler veriyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız hastaneye gelmeden önce karşılaşacağı vakaların senaryolarıyla eğitimlerini almış oluyorlar” şeklinde konuştu.

İstanbul 112 acil servisinde Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan ve Rize’de ki simülasyon merkezine eğitim için katılan Esengül Aladağ ise “Acil sağlık hizmetleri genel müdürlüğümüzün düzenlediği eğitimlere katıldım. Bu eğitimlere normalde bizim aldığımız eğitimleri birebir güncellemek için katıldık. Saniyeler ile hastanın hayatını kurtarmak için yarışmaktayız. Temel yaşam desteği, ileri yaşam desteği, yeni doğan bakımlarımız, kadın doğum üzerine yaptığımız bütün müdahaleleri tekrar güncellemek amacıyla bu simülasyon merkezinde birebir yaşayarak yapmak istedik” dedi.

"Hasta yakınlarının olumsuz tavırları canımızı acıtıyor"

Görevlerini yaptığı sırada hasta yakınlarının telaşı nedeniyle işlerinin zaman zaman zorlaştığını sözlerine ekleyen Aladağ “Zor şartlarda çalıştığımız bir dönem var. Biz karda, yağmurda, çamurda, depremde, göçükte her türlü şartta çalışabiliyoruz. Biz bu kadar zorluk içerisinde hasta yakınlarından yardım beklerken bunu biraz daha tetikliyor olmaları veya bizi zor durumda bırakmaları bizim canımızı çok acıtıyor” ifadelerini kullandı.

Eğitim esnasında hastanın eşi rolünde olan ve bir an bile sağlıkçılara müdahale etmekten vazgeçmeyerek işleri zorlaştıran RTEÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlem Bilir ise, sağlıkçıların çalışma esnasında karşılaşacakları durumları abartarak işi zorlaştırmaya çalıştıklarını fakat sağlıkçıların her türlü zorluğun üstesinden geldiğini dile getirdi. Bilir “Gerçeğe yakın kriz yönetiminden hasta müdahalelerine kadar arkadaşların gerçekleştirmesi gereken bütün müdahaleleri yüksek gerçekli simülatörlerimizle yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu tip sahnelerle çok fazla karşı karşıya kalıyoruz. Ben 20 yıla yakın süredir acil serviste hizmet veriyorum. Çok fazla karşılaşıyoruz. Bölgesel farklılıklarımız var. Biz Karadeniz insanı olarak biraz daha heyecanlı ve olayın içerisinde yardımcı olmaya çalışan bir gurup olarak yer alıyoruz. Kriz yönetimi açısından buna yer vermemiz gerekiyor. Arkadaşlarımızın alanlarda neyle karşı karşıya kalacağını bilemiyoruz. Daha gerçeğe yakın ve biraz daha abartarak olayları sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Proje Daire Başkanlığı’nda görev yapan Filiz Karslı ise “81 ilde görev yapan 112 UMKE personeline mesleki hayatlarına katkı sağlamak amacıyla düzenlendi. Daha önceki eğitime katılan bir arkadaşımız Aksaray’da halk otobüsünde bir doğum gerçekleştirdi. Burada edindiği bilgilerle başarılı bir uygulama yaptı” dedi.
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