Sağlık personeli, işitme engelli hasta yakınından işaret dili ile bilgi aldı

Edremit’te Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu görevlisi, işitme engelli vatandaştan hasta olan yakınının durumu hakkında işaret diliyle bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Edremit’te, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu görevlisi arkadaşımız Gamze, işitme engelli büyüğümüzle hasta olan yakınının durumu hakkında işaret diliyle konuşmaya çalıştı. Ne var ki büyüğümüz işaret dilini az biliyor. Yine de Gamze’nin işaret dilini öğrenmesi az çok işe yaradı” ifadelerini kullandı.