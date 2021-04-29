Sağlık ocakları kısıtlamada açık mı? Sağlık ocağı mesai saatleri 2021..

29 Nisan itibariyle 17 günlük tam kapanma süreci başlıyor. Vatandaşlar, kısıtlama dahilinde sağlık ocaklarının durumunu araştırmaya başladı.

Muayene veya aşı için sağlık ocaklarına gidecek olanlar, yasakta sağlık ocakları açık mı, kapalı mı merak ediyor.

İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgede sağlık ocaklarının muafiyetine de değindi. Peki sağlık ocakları yasakta açık mı? İşte ayrıntılar..

TAM KAPANMADA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Aile Sağlığı Merkezlerinin çalışıp çalışmayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre sağlık kuruluşları yasaktan muaf tutulacak.

Genelgeye göre; Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler yasaktan muaf olacak. Bu kurumlardan hizmet alacak olan vatandaşlar durumu belgeleyerek evi ile gideceği sağlık kurumu arasında yasaktan muaf sayılacak. Tam kapanmada dişçiler de açık olacak.

SAĞLIK OCAĞI MESAİ SAATLERİ 2021

Sağlık Ocakları yurt genelinde 08.00 - 17.00 arasında açıktır. 12.00 - 13.00 arası öğle tatili yapılmaktadır.