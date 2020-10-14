Sağlık Müdürlüğü korona mağduru inekler için özel ekip kurdu

Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi’nde korona virüs nedeniyle karantinaya alınan ailenin inekleri için İl Sağlık Müdürlüğü seferber oldu. İki gündür bakım ve sağımları yapılamayan inekler için oluşturulan ekip, aileyi gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ahıra taşıdı. Sahipleri evden çıkamadığı için mağdur olan inekler, yaklaşık 40’ar litre su içerek susuzluğunu giderdi.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Beldesi’nde yaşayan 76 yaşındaki Zehra Tekinsoy’un korona virüs testi pozitif çıkınca aynı avluyu kullanan gelini Meral Tekinsoy da 2 çocuğu ile birlikte tedbir amacıyla karantinaya alındı. Karantina süreci nedeniyle Meral Tekinsoy evden çıkamayınca ailenin tek geçim kaynakları olan Yenipazar yolu üzerindeki çiftliklerinde bulunan inekler de aç ve susuz kaldı. İki gün boyunca evden çıkamayan aile, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nü arayarak yardım istedi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün talimatı ile ineklerin mağduriyetinin giderilmesi için özel ekip kuruldu. Ailenin yaşadığı eve gelen tam korunaklı sağlık ekipleri, Tekinsoy ailesini güvenlik önlemleri altında ineklerinin bulunduğu çiftliğe taşıdı.

Karantinaya girdikleri andan itibaren akıllarının ineklerinde olduğunu belirten Meral Tekinsoy, “Biz karantinaya alınınca ineklerimiz de mağdur oldu. Nihayetinde onlar da can taşıyor ve bağlı bulundukları yerde yem ve suya ihtiyaçları var. Biz karantinada iken onlarla ilgilenecek kimse bulamayınca Sağlık Müdürlüğü’nü arayıp yardım istedik. Hemen ekip geldi. Hayvanlarımızın mağdur olmaması için bizim çiftliğe taşınmamızı istedik. Artık hayvanlarımla beraberim” diyerek kendilerine yardımcı olan Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Meral Tekinsoy, hayvanları ile hasret giderip bakımını yaptı. Sahipleri karantinada olması nedeniyle 2 gündür aç ve susuz olan inekler, yaklaşık 40’ar litre su içerek susuzluğunu giderdi.