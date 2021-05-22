Sağlık memuru korona virüse yenik düştü

Kırıkkale’de, yakalandığı korona virüse yenik düşen sağlık memuru İlhan Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi personellerinden sağlık memuru İlhan Öztürk, bir süre önce korona virüse yakalandı. Tedavi altına alınan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztürk için Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tören düzenlendi.

Törende, Kur’an-ı Kerim okunarak dua edilirken mesai arkadaşlarından helallik istendi. Çok sayıda sağlık çalışanın katıldığı törende Öztürk’ün ailesinin yanı sıra mesai arkadaşları da duygu dolu anlar yaşadı. İlhan Öztürk, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, hastane idaresi ve çalışanları ile yakınları katıldı.