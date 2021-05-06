Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) 28 Nisan’da yapılan değişiklikle, sağlık hizmetlerinde yüzde 20’ye varan zam yapıldığı belirtildi. Buna göre 3. basamak bir hastanede yoğun bakım ünitesinde yatan koronavirüs tanılı hastanın SGK’ye bir günlük paket fiyat faturası 2 bin 982 liraya yükseldi. Zammın, özel hastanelerin talebi doğrultusunda yapıldığı ifade edildi.

ANKA Haber Ajansı’ndan Tamer Arda Erşin’in haberine göre, İzmir Tabip Odası Üyesi Ergün Demir ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç’ın açıklamasına göre Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 28 Nisan 2021’de yayınlanan SUT’göre sağlık hizmetlerinde yüzde 20’e varan zam yapıldı. Demir, zammın koronavirüs tedavisine yansımasını “Yapılan fiyat ve ilave oran artışı ile birlikte 3. basamak bir hastanede yoğun bakım ünitesinde yatan koronavirüs tanılı hastanın SGK’ya bir günlük paket fiyat faturası 2 bin 982 lira olmuştur” diye anlattı.

"ZAM İSTEDİLER AMA İLAVE ÜCRET ALIYORLARDI"

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç ise bu zammın “özel hastanelerin talebi doğrultusunda yapıldığını” belirterek, ANKA Haber Ajansı’na şu açıklamayı yaptı:

"Özel hastaneler özellikle pandemi sürecinde sağlık hizmetlerini sunarken sıkıntı içine girdiklerini ifade ediyorlardı. Oysa uzun zamandır kamuoyuna yansıyan durum böyle değil. Özellikle özel hastanelere yatan koronavirüs hastalarında hem yataklı servislerde hem yoğun bakım hizmetlerinde ilave ücret alındığı bilgisi yaygın dolaşmaktaydı. Bilindiği gibi koronavirüs hastalarından hiçbir şekilde pandemi süresi içerisinde ilave ücret almak mümkün değil."

Demir, Türkiye’de sağlık hizmetlerinde yoğun bakımın “özel sektörün insafına bırakıldığını” belirterek, “Şu anda toplam yoğun bakım yatak sayısının yüzde 40,9’u, yetişkin yoğun bakımın ise yüzde 35,7’si özel sektörünün elindedir. Pandemi süresince de yapılan SUT değişikliği ile iki defa yoğun bakım ücretleri arttırılmıştır” diye konuştu.



Demir, yeni zamla “kardiyoloji polikliniğine müracaat eden bir hasta için sadece muayene parası olarak SGK’nın özel hastaneye 109 lira ödediğini” bildirerek, “Vatandaş ayrıca doğrudan hastaneye 218 lira ilave ücret ödemektedir. Zamdan önce bu ilave ücret miktarı 190 liraydı” dedi.

Demir SUT artışı sonrasında, vatandaşın devlet hastaneleri dışında başka bir hastanede yaptıracağı cerrahi işlemlerde vatandaşın ödeyeceği ücretleri şöyle sıraladı:

- Bademcik ameliyatı (tonsillektomi) 2 bin 216 lira 80 kuruş.

- Greftli inguinal herni (kasık fıtığı) 3 bin 293 lira 60 kuruş.

- Kolesistektomi laparoskopik (Safra kesesinin çıkartılması işlemi) 3 bin 681 20 kuruş.

- Büyük kemik kırıkları açık 6 bin 903 lira.

- Kalça eklem total protezleri 9 bin 493 lira 80 kuruş.

- Histerektomi (rahmin vücuttan çıkarılması) 4 bin 150 lira 80 kuruş.

- Prostatektomi açık (prostat bezinin tamamının veya bir kısmının cerrahi olarak çıkarılması) 6 bin 138 lira 50 kuruş.

“YÜZDE 30’A VARAN ZAM GELDİ”

Demir’in aktarımına göre SUT ile özel, vakıf ve üniversite hastanelerindeki sağlık hizmetlerinde ortalama yapılan zam oranları şöyle:

- Vaka başı poliklinik hizmetlerinde yüzde 15,

- Radyoloji MR, BT, ultrason, grafi ve tetkiklerde yüzde 10,

- Kan bileşenlerinde yüzde 20,

- Tıbbi malzeme fiyatlarında yüzde 10 ve bunların haricindeki bütün hizmetlerde ise yüzde 15 artış oldu.

- 3. basamak üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde tanıya dayalı bazı işlemlere, ödenen yüzde 20’lik ilave oran yüzde 30’a çıkarıldı.

- 3. basamak üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri fiyatlandırmasında ilave oran uygulanacak işlemlere yüzde 10 ilave edildi.