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Sağlık Federasyonu kurban kesimi ve siyah poşet konusunda uyardı

SAĞLIK FEDERASYONU KOMİSYON GENEL BAŞKANI RAŞİT DİNÇ VE SAĞLIK FEDERASYONU BİLİM KOMİSYONU ORTAK BASIN AÇIKLAMASI İLE KURBAN BAYRAMI’NDA, KURBAN KESİMİ VE DAĞITIMI SIRASINDA, ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI İÇİN UYULMASI GEREKEN KURALLARI AÇIKLADI.

Sağlık 30.07.2020, 08:58
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Sağlık Federasyonu kurban kesimi ve siyah poşet konusunda uyardı

Sağlık Federasyonu Komisyon Genel Başkanı Raşit Dinç ve Sağlık Federasyonu Bilim Komisyonu, kurban kesimi ve dağıtımı sırasında çevre ve insan sağlığı için uyulması gereken kuralları açıkladı.

Sağlık Federasyonu Komisyon Genel Başkanı Dinç ve Sağlık Federasyonu Bilim Komisyonu, ortak basın açıklaması ile Kurban Bayramı’nda kurban kesimi ve dağıtımı sırasında çevre ve insan sağlığı için uyulması gereken kuralları açıkladı. Kurban kesildikten sonra etlerin siyah poşetlere konulmaması gerektiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Kurban Bayramları, birliğimizi, sevgimizi, dostluğumuzu, paylaştığımız günlerdir. Müslümanlar arasında sevgi ve kardeşlik duygularını güçlendirir. Kurbanla gelen sevinç sosyal dayanışmayı pekiştirir, toplumun huzur ve mutluluğunu artırır. Hepimizin coşkuyla yan yana gelmeyi beklediği bu Kurban Bayramı’nda yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek ve Covid-19 bulaş riskine karşı önlem almak amacı ile Komisyonumuz tarafından tespit edilen tedbirlere riayet edilmelidir. Oluşturulan özel kesim alanları kesim öncesi etkin bir şekilde temizlenip dezenfekte edilmelidir. Hayvan kesim işlemlerin tamamlanmasının ardından bu alanlar bir kez daha dezenfekte edilerek her türlü önlemin eksiksiz yerine getirilmesi sağlanmalıdır. Kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının, karmaşanın önlenmesi ve Covid-19 bulaşma riskinin en aza indirilmesi için kesim yerlerinde belirlenen randevu kuralına mutlaka uyulmalıdır. Covid-19 tedbirleri kapsamında hayvan satış ve kesim alanlarında en az 2 metre olacak şekilde fiziki mesafenin korunmasına dikkat edilmelidir. Kurban kesimi esnasında maske, eldiven, koruyucu kıyafetler ve dezenfeksiyon son derece önem arz etmektedir. Su ve sabunun bulunmadığı yerlerde el antiseptiği ve dezenfektan kullanılarak el hijyenine özen gösterilmelidir. El teması ve tokalaşma kesinlikle yapılmamalıdır. Unutmamalıyız ki, ister hasta, ister sağlıklı olsun, virüs taşıyan kişilerin konuşma, öksürme, hapşırma sırasında saçtığı damlacıklar etin üzerine gelirse canlı kalabilir. Bu nedenle koruyucu ekipmanlı uzman kişilerin etle olan temasını en aza indirmeliyiz. Ete bulaşmış olsa bile pişirip yediğinizde ette virüs bulunmaz; fakat et pişirilinceye kadar et üzerinde ve etin taşındığı poşet ve/veya kutularda virüs varlığını devam ettirir. Siyah poşetler genellikle geri dönüştürülmüş malzemeden üretildiklerinden bakteri üremesini arttırabilir. Bu nedenle siyah poşet kullanmamaya mutlaka özen gösterilmelidir. Kullanılan aletler kesim öncesi ve sonrasında mutlaka detaylı bir şekilde dezenfekte edilmeli, hijyenlerinin tam olması sağlanmalıdır. Ete dokunduktan sonra eller, su ve sabunla en az 20-30 saniye yıkanmadan ağız, burun ve göz ile temas ettirilmemelidir. Ayrıca ’Hay Sag’ isimli mobil uygulama üzerinden küpe numarasını girerek kurbanlık hayvanın tür, ırk, cinsiyet ve doğum bilgilerini sorgulayabileceğinizi unutmayın."

Sağlık Federasyonu Başkanı Dinç, “Bayramın getirdiği kardeşlik, dayanışma ve kaynaşma ruhu ile huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Önceki bayramlarımızdan farklı olan bu Kurban Bayramı’nda belirttiğimiz tedbirlere uyulması halinde bayram sonrasında vaka sayılarında artış olmadığını görmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı.

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