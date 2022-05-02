Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç’ten bayram mesajı

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

“Tüm sağlık ve tıp çalışanları başta olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” diyen Dinç, mesajında şöyle dedi:

“Rahmet, merhamet ve bereket ayı mübarek Ramazan ayını geride bırakırken, milletçe sevgi, kardeşlik, huzur, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayramı daha birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Geçirmekte olduğumuz bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın sağlığı için fedakarca ve bin bir seferberlikle çalışan tüm sağlık emekçilerimizin, hekimlerimizin, hemşirelerin, laborantların, hasta kabul personellerinin, ambulans şoförlerinin, aynı zamanda sağlık alanındaki üreticilerin, bilim insanlarımızın, mühendislerimizin ve tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Sağlık emekçilerimizin özverili çalışmaları sayesinde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 döneminde vatandaşlarımız şifa bulup sağlıklarına kavuştular. Onlar sayesinde kurduğumuz bereketli iftar sofralarında sevdiklerimizle yeniden bir araya gelerek sağlık ve sevgi ile kucaklaşabildik. İnanıyorum ki, birliğimizin ve dirliğimizin sembollerinden biri olan Ramazan Bayramıyla da, millet olarak tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden aldığımız güç ve sorumlulukla, sevgimizi, muhabbetimizi daha da güçlendirip pekiştireceğiz. Bu duygularla, sağlık ve tıp çalışanları başta olmak üzere, Aziz Milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum.”