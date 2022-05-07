Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç’ten "Anneler Günü" mesajı

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, "Anneler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç yayımladığı mesajda, gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayan bireylerin yetişmesinde annelerin çok önemli bir rol üstlendiğini ve bu değişimin en büyük anahtarının anneler olduğunu söyledi. Dinç, mesajına şöyle devam etti:

“Bir yaşam mimarıdır anne. Dün, bugün ve yarın her daim koşulsuz sevgi, sabır ve fedakârlıklarıyla hepimiz için birer koruyucu, birer rehber, birer öğretmendir. Hayatı anlamlı kılan, emsalsiz ve sınırsız hoşgörünün, masumiyetin simgesi, dünyadaki tüm güzelliklerin tek kelime ile ifade edilişidir. Taşıdığı büyük sorumluluğun ötesinde, bu sorumluluğa tüm varlığını adayan varlığı ve sevgisiyle bizi, kalplerimizi, dünyayı iyileştiren en özel formülün sahibidir anne. Bu anlamlı günde başta sevgisi, şefkati ve desteği ile her daim yanımda olan canımın yarısı annemin, ömürlerini evlatlarına adayan, hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin ve yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınların Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm anneleri rahmet ve minnetle yâd ediyorum”