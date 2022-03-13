Sağlık ekipleri yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta için seferber oldu

Ağrı’da 112 acil sağlık ekipleri, Hamur ilçesine bağlı Karlıca köyünde hastalanan 60 yaşındaki hasta için seferber oldu.

Ağrı’da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Hamur ilçesine bağlı Karlıca köyünde yüksek tansiyon nedeni ile rahatsızlanan 8 çocuk annesi 60 yaşındaki Gülnaz Karagöz’ün yakınları, kendi imkanları ile hastaneye gidemeyince 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gece saat 00.20 sularında ihbarı alır almaz biri paletli olmak üzere iki ambulansla harekete geçen ekipler, Ağrı merkeze 36 kilometre uzaklıktaki köye doğru hareket etti. Şiddetli tipi ve kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sağlık ekibi, Karlıca köyüne 10 kilometre uzaklıkta bulunan Uğurtaş köyü kavşağına ulaştı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yolun kapalı olan kısmını paletli ambulansla aşan ekip, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu ulaştıkları hastaya ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastayı kendilerini Uğurtaş köyü kavşağında bekleyen ambulansa teslim etti. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan hasta tedavi altına alındı.

"Devletimiz ve sağlık ekiplerine teşekkür ediyoruz"

Köy yolunun son günlerde kentte etkisini yeniden arttıran kar yağışı ve tipi nedeni ile günübirlik açılmasına rağmen kapandığını söyleyen hastanın eşi Cemal Karagöz, “Eşim hem tansiyon hem de kalp hastası. Köyümüzün kışın yolları çoğu zaman kapanıyor. Her gün açıldığı halde bu günlerde hava kötü olduğu için yolumuz kapandı. Bir aya yakındır sabah açılıyor, akşam yine kapanıyor. Eşimin durumu kötüleşti. Biz devletimizden yardım istedik. Saat gece 12’de köye kadar geldiler. Hastamızı aldılar ve hastaneye götürüyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Sağlık çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.