banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Mercedes'ten büyük teslimat!
Mercedes'ten büyük teslimat!
İstanbul için ramazan imsakiyesi
İstanbul için ramazan imsakiyesi
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022

Sağlık ekipleri Erciyes’te görev başında

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde bulunan Sema Yazar Sağlık Merkezi, dağda meydana gelen vakalara anında müdahale ediyor. Sağlık merkezinde yılbaşından bu güne kadar 111 vakaya müdahale edildi.

Sağlık 28.03.2022, 13:57
Sağlık ekipleri Erciyes’te görev başında

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde bulunan Sema Yazar Sağlık Merkezi, dağda meydana gelen vakalara anında müdahale ediyor. Sağlık merkezinde yılbaşından bu güne kadar 111 vakaya müdahale edildi.

Erciyes Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak tercih edilirken, turistlerin can güvenliğine de büyük önem veriliyor. Bu bağlamda dağda meydana gelen düşme, yaralanma gibi vakalara anında müdahale edebilmek için Sema Yazar Sağlık Merkezi kurulurken, paletli ambulans da vatandaşa ulaşabilmek için hizmet veriyor.

"Başvuru sebepleri en çok travma sekonder, yumuşak doku hasarı ve fraktürler"

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mehmet Biçer, istasyonda vakalara anında müdahale edildiğini belirterek; yıl başından bu güne kadar 111 vakaya müdahale ettiklerini kaydetti. Dr. Biçer:

"22 Aralık tarihinden itibaren 1 hekim ve 1 sağlık çalışanından oluşan bir sağlık kabini, yine 3 sağlık çalışanından oluşan bir ambulans ekibiyle hizmet vermekteyiz. Hizmet esasımız hafta içleri 09.00-17.00, hafta sonları ise 09.00-21.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Temel manada sağlık kabinimize başvuran vakalar hafta içi ortalama 15-20 vatandaşımız ayaktan başvururken, hafta sonları yaklaşık 50 vatandaşımız ayaktan başvuru sağlıyorlar. Burada başvuru sebepleri en çok travma sekonder, yumuşak doku hasarı ve fraktürlerden meydana geliyor. Sağlık kabininde ön değerlendirme yapıldıktan sonra ileri tetkik, tedavi ihtiyacı olan vakalarımız hazır bulunan ambulans ekiplerimizle merkeze sevk ediliyor. Bu bağlamda Ocak ayında 35, Şubat ayında 48 ve Mart ayında da bugüne kadar 28 tane vakanın merkez hastanelere naklini gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Erciyes Kayak Merkezi’nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Erciyes A.Ş. ekipleri ile birlikte vakaya ulaşma konusunda koordineli çalışma sürdürdüklerini de sözlerine ekleyen Dr. Biçer, "Devletimizin zor koşullarda ulaşması zor yerlere ulaşacak birçok kurumu var. UMKE, JAK bunlardan birkaç tanesi. Vakaya ulaşım noktasında onların bizlere çok yardımı dokunuyor. Biz vakaları aldıktan sonra hastaneye nakli sağlıyoruz. Yine bizim paletli ambulansımızda vakaya ulaşma konusunda, yol problemi yaşadığımızda elimizi rahatlatıyor" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19