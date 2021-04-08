Sağlık çalışanlarının aileleri de acilen aşılanmalı!

Aile Hekimi Senem Aslan, aşı planlaması yapılırken sağlık çalışanlarının ailelerinin hiç düşünülmediğini, sevdiklerine hastalık bulaştırma korkusu ile yaşayan sağlık çalışanlarının korku ve kaygı içerisinde görevlerini yürütürken ekstra güçlük yaşadığını, morallerinin düştüğünü söylüyor.

Dr. Senem Aslan; “Hadi biz sağlık neferiyiz. Savaşta barışta, salgında sürgünde en ön cephede savaşmalıyız. Öyle bir meslek seçmişiz ki dur durak yok, insan hayatını kurtarmak birincil vazifemiz. Ama daha düne kadar kız verirken ayılıp bayıldığınız, doktordan temiz satılık ikinci el araba için yarıştığınız, çocuğunuz tıp fakültesi kazansa da okusa diye hayalini kurduğunuz bu mesleğin mensupları eve gitmeye, çocuklarını sarılıp öpmeye, eşlerinin eline değmeye korkuyor artık! Ailemizin bir ferdine bizden hastalık geçecek, hafif atlatamayacak, onlara bakıp ilgilenemeyeceğiz diye korku içerisindeyiz.”

Dr. Aslan, “Evde 65 yaş üzeri eşi olana aşı yapıldı, polise, öğretmene, hastalara, risklilere, basın mensuplarına yapıldı. Bizim ailelerimizin suçu nedir?” diyerek tepkisini ortaya koydu. “Her gün virüs yüküyle burun buruna çalıştığımız yetmiyor mu? Bir de bu yükü evimize taşıyoruz. Çocuklarımız ve eşlerimiz risk altındalar. Bunu görmüyor musunuz? Derhal sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başlanmalıdır! Bu bir rica değil zorunluluktur. Sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmayı bekliyor siz neyi bekliyorsunuz? Sağlık çalışanlarını kaybettik sıra ailelerimize mi gelsin istiyorsunuz?”

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başka Dr. Yusuf Eryazğan da konunun önemine dikkat çekerek “vaka sayısının bu denli arttığı, sağlık çalışanlarının adeta bir savaş ortamındaymışçasına canla başla çalıştıkları şu dönemde içleri ve kafaları rahat olmalı. Aklı sürekli ailesinde, maddi sıkıntılarda olan sağlık çalışanlarının morallerini iyice düşürmektedir. Ailelerinin Covid’e karşı korumalı olduğunu bilmek en doğal haklarıdır. Hali hazırda iki günü birine meslek arkadaşlarımızı toprağa veriyoruz. Bir de eşlerimizin, çocuklarımızın korkusu ile yaşamak istemiyoruz. Bu konunun dikkate alınmasını istiyoruz” dedi.