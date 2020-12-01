Sağlık çalışanlarına moral

Adana’da 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde çalışan personele karanfil dağıtıp moral verdi. Çağrı merkezindeki telsizden bütün ekiplere de anons yapan Nacar, “Cansiperane çalıştığınızın farkındayım. Gayretleriniz adına sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyoruz. Allah’a emanet olun” dedi.

Dr. Nacar, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek çalışanların günlerini kutlayıp karanfil dağıttı. Daha sonra ekiplere telsizden anons yapan Halil Nacar, “Sesimi duyan tüm arkadaşlarımı selamlıyorum. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Hepinizi çalıştığınız yerlerde, araçlarınızın içerisinde ziyaret etmek isterdim. İçinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle sizlere çağrı merkezinden ulaşabiliyorum. Cansiperane çalıştığınızın farkındayım. Gayretleriniz adına sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyoruz. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

“Korona virüsü birlikte atlatacağız”

Gazetecilere de açıklamalarda bulunan Halil Nacar, sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştıklarını söyleyip, “112 Acil Çağrı Merkezi’nde, hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, filyasyon ekiplerinde, ambulanslarda gayretle çalışan arkadaşlarımız sayesinde, korona virüs salgınını da atlatacağız. Onların gayretleri sayesinde birçok insana ulaşabiliyoruz. Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olmasından dolayı onları özel olarak ziyaret etmek istedim. Hepsine ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

“112 gereksiz meşgul edilmemeli”

112 Acil Çağrı Merkezi’nde günlük yaklaşık 6 bin 500 çağrıyı cevapladıklarını ve bine yakın hasta taşıması yaptıklarını söyleyen Dr. Nacar, sadece acil durumlarda 112’nin aranması konusunda vatandaşları uyardı. Uyarılara rağmen acil durumlar dışında da 112’ye çağrı geldiğini belirten Dr. Nacar, “Sadece hayati tehlikesi bulunan hastalar ve acil durumlarda 112’nin aranmasını vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Özellikle korona virüs ile ilgili konularda ‘0322 455 1313’ numarasından ‘Covid-19 Çağrı Merkezi’mizi aramalarını istiyoruz. Bu numarayı arayan vatandaşlarımıza korona virüsle ilgili danışmanlık hizmeti de veriyoruz” diye konuştu.