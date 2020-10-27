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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GENELGE: "İSTİFALAR KABUL EDİLMEYECEK"

Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık çalışanlarına istifa yasağı getirildi. Yasal mazeret hariç yıllık izinlerin de durdurulduğu aktarıldı.

Sağlık 27.10.2020, 20:38 27.10.2020, 22:11
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GENELGE: "İSTİFALAR KABUL EDİLMEYECEK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine “Personel İşlemleri” hakkında genelge gönderildi.

Genelge ile corona virüsü sürecinde sağlık çalışanlarının istifa taleplerinin kabul edilmeyeceği bildirildi.

Ayrıca yaş haddi ve malulen hariç, emekli işlemlerinin tahsis edilmeyeceği ifade edilirken yıllık izinlerin de durdurulduğu aktarıldı.

Bakanlığın genelgesine göre kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen personelin derhal ayrılışı yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak. (Kaynak: Sözcü.com)

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