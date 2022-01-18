Sağlık çalışanlarına adanan park için açılan yarışma sonuçlandı

Nilüfer Belediyesi’nin, salgınla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının adını yaşatacak park için düzenlediği yarışma sonuçlandı. 83 projenin katıldığı yarışmada Şimal Avcı’nın projesi birinci seçildi.

Pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için bir anıt park yapacağını açıklayan Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği yarışma sonuçlandı.

29 Ekim Mahallesi’nde 3 bin metrekarelik park alanında uygulanacak proje için ulusal çapta düzenlenen yarışmaya, Türkiye’nin farklı illerinden 83 kişi katıldı.

Sanatçı İnci Eviner başkanlığında; mimar Hakan Demirel, sanat tarihçisi Ali Kayaalp, küratör Bige Örer, mimar ve sanatçı Sinan Logie, sanatçı Dilek Winchester’den oluşan jüri üyeleri, yarışmaya katılan 83 projeyi titizlikle inceledi. Yapılan değerlendirme sonucunda yarışmaya Bursa’dan katılan Şimal Avcı’nın projesi birinci seçildi.

Jüri, Regaip Adem’ın projesini ikinci, Ezgi Oğur ve Furkan Şanlı’nın ortak projesini üçüncü olarak belirledi. Yarışmada ayrıca İbrahim Özvariş ve Nur Dilan Özdemir; Soner Kıyasoğlu ve Samet Arslan ile Yadigâr Esin Esen’in projeleri de mansiyon ile ödüllendirildi. Yarışmaya katılan eserlerin 29 Ocakta gerçekleştirilecek kolokyumun ardından sergineceği belirtildi.

Süreci titizlikle takip eden ve jüri üyeleriyle birlikte projeleri inceleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Sağlık Bakanı olan Dr. Refik Saydam’ın adını taşıyacak olan “Dr. Refik Saydam Sağlıkçılar Parkı”nı en kısa zamanda tamamlayarak hizmete açmak istediklerini söyledi.