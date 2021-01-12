Sağlık çalışanlarına 2 ay süreyle ek ödeme

Karara göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.