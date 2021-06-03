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Sağlık çalışanları hatırlatma dozu istiyor
Sağlık çalışanları hatırlatma dozu istiyor

Sağlık çalışanları hatırlatma dozu istiyor!

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2.Başkanı, sağlık çalışanlarına uygulanan aşının üzerinden 6 ay geçtiğini, üçüncü bir dozun uygulanması gerektiğini açıkladı.

Sağlık 03.06.2021, 12:15
Sağlık çalışanları hatırlatma dozu istiyor!

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, sağlık çalışanlarının Sinovac’ın geliştirdiği “CoronaVac” aşısının üzerinden 6 ay gibi zaman geçtiğini hatırlatarak, sağlık çalışanlarına “hatırlatma dozu” olarak isimlendirilen 3’üncü doz aşının yapılması gerektiğini söyledi.

Eryazğan, Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerinin sürdüğünü vurgulayarak “Bunun nasıl, hangi zaman, hangi aşıyla olacağına ilişkin ise, Sağlık Bakanlığı ile görüş alışverişi içerisindeyiz” dedi. Aşı tedarikinde sıkıntının sürdüğünü ifade eden Eryazğan, Sinovac aşısının birinci dozuyla ilgili sıkıntı olduğunu belirterek, “Vatandaş randevu alamıyor ve Sinovac yapılamıyor. Sadece ikinci dozlar için randevu oluşturulduğunu görüyoruz. Bu da elimizde olan Sinovac aşılarının ikinci doz için kullanıldığını gösteriyor” ifadesini kullandı.

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