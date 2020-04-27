Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
101173
ALTIN
385.313
DOLAR
6.9794
STERLİN
8.6773
EURO
7.5701

Sağlık çalışanları ek ödemelerini hastane personelleri ile paylaştı

KORONA VİRÜSLE EN ÖN SAFTAN MÜCADELE EDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK EK ÖDEME YAPILDI. BAZI HASTANE ÇALIŞANLARI İSE BU EK ÖDEME YÖNETMELİĞİNDEN FAYDALANAMADI. SAMSUN ALAÇAM DEVLET HASTANESİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İSE EK ÖDEMEDEN FAYDALANAMAYAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ, SEKRETER VE TEMİZLİK GÖREVLİLERİNE ALDIKLARI ÖDEMELERİN BİR KISMINI PAYLAŞARAK ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİ. UYGULAMANIN TAMAMEN GÖNÜLLÜK ESASINA GÖRE YAPILDIĞINI BELİRTEN HASTANE BAŞHEKİMİ DR. RADİ ŞEN, "HİÇBİR MECBURİYETLERİ OLMADIĞI HALDE ALDIKLARI DÖNER SERMAYENİN BİR KISMINI, DÖNER SERMAYE ALAMAYAN EKİP ARKADAŞLARIYLA PAYLAŞMAYI TERCİH EDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BU YAKLAŞIMIYLA GURUR DUYDUK. BU BİRLİK BERABERLİK BİLİNCİNİN HER OLAYDA OLDUĞU GİBİ, COVİD-19 SALGININDA DA BAŞARIYI GETİREN EN ÖNEMLİ ETKENDİR.

Sağlık çalışanları ek ödemelerini hastane personelleri ile paylaştı

KORONA VİRÜSLE EN ÖN SAFTAN MÜCADELE EDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK EK ÖDEME YAPILDI. BAZI HASTANE ÇALIŞANLARI İSE BU EK ÖDEME YÖNETMELİĞİNDEN FAYDALANAMADI. SAMSUN ALAÇAM DEVLET HASTANESİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İSE EK ÖDEMEDEN FAYDALANAMAYAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ, SEKRETER VE TEMİZLİK GÖREVLİLERİNE ALDIKLARI ÖDEMELERİN BİR KISMINI PAYLAŞARAK ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİ. UYGULAMANIN TAMAMEN GÖNÜLLÜK ESASINA GÖRE YAPILDIĞINI BELİRTEN HASTANE BAŞHEKİMİ DR. RADİ ŞEN, "HİÇBİR MECBURİYETLERİ OLMADIĞI HALDE ALDIKLARI DÖNER SERMAYENİN BİR KISMINI, DÖNER SERMAYE ALAMAYAN EKİP ARKADAŞLARIYLA PAYLAŞMAYI TERCİH EDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BU YAKLAŞIMIYLA GURUR DUYDUK. BU BİRLİK BERABERLİK BİLİNCİNİN HER OLAYDA OLDUĞU GİBİ, COVİD-19 SALGININDA DA BAŞARIYI GETİREN EN ÖNEMLİ ETKENDİR.

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:16
1 Okunma
Sağlık çalışanları ek ödemelerini hastane personelleri ile paylaştı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Alaçam Devlet Hastanesinde korana virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle görev yapan sağlık çalışanları, hastane yönetimine başvurarak, ek ödemelerinin bir kısmını, aynı serviste çalıştıkları ek ödeme alamayan güvenlik görevlisi, sekreter ve temizlik görevlileriyle paylaşmak istediklerini iletti.

Korona virüsle en ön saftan mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik ek ödeme yapıldı. Bazı hastane çalışanları ise bu ek ödeme yönetmeliğinden faydalanamadı. Samsun Alaçam Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları ise ek ödemeden faydalanamayan güvenlik görevlisi, sekreter ve temizlik görevlilerine aldıkları ödemelerin bir kısmını paylaşarak örnek bir davranış sergiledi. Uygulamanın tamamen gönüllük esasına göre yapıldığını belirten Hastane Başhekimi Dr. Radi Şen, "Hiçbir mecburiyetleri olmadığı halde aldıkları döner sermayenin bir kısmını, döner sermaye alamayan ekip arkadaşlarıyla paylaşmayı tercih eden sağlık çalışanlarının bu yaklaşımıyla gurur duyduk. Bu birlik beraberlik bilincinin her olayda olduğu gibi, kovid-19 salgınında da başarıyı getiren en önemli etkendir. Uygulamaya en büyük desteğin en riskli birim olarak acil servis çalışanlarından geldi. Hastane genelinde toplanan paranın, ek ödeme yönetmeliğinden faydalanamayan 30 çalışan arasında eşit olarak dağıtıldı. Özveride ve riskte beraber olan çalışanların, ekmeklerini paylaşmasının tüm çalışanlarda ayrı bir motivasyon ve moral kaynağı oldu" dedi.

Acil serviste temizlik görevlisi olarak görev yapan Fatih Atasoy da, “Bu yaklaşımın tüm ekip arkadaşlarımızı çok mutlu etti. Ekmeğini bizimle paylaşan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bebeğinizin sağlığı için kıyafet seçimi önemli
Bebeğinizin sağlığı için kıyafet seçimi önemli
ORUÇ TUTARKEN BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLÜ TUTACAK ÖNERİLER
ORUÇ TUTARKEN BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLÜ TUTACAK ÖNERİLER
Kilo kaybı yaşayan 40 günlük bebek ameliyatla sağlığına kavuştu
Kilo kaybı yaşayan 40 günlük bebek ameliyatla sağlığına kavuştu

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim