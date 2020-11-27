Sağlık çalışanları bir çatı altında

Tüm sağlık çalışanlarını çatısı altında toplamayı hedefleyen Saged (Sağlık Birimleri ve Gelişim Derneği) sağlık sektöründeki birimlerin bilgi ve birikimlerinin arttırarak paylaşmak amacıyla yola çıktı.

Saged, sağlık birimleri standartlarının ve çalışanların güncel verilerini yakalayarak eğitim seviyesinin yükseltilmesi için birkaç yıldır çalışmalarını sürdürdü.

Bu çalışmalarını dernekleştiren SAGED, sektör çalışanları arasında çeşitli sosyokültürel faaliyetler aracılığı ile birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayarak motivasyonlarını arttırmak amacıyla kuruluşunu gerçekleştirdi.

Saged Kurucu Başkanı Fatih Alagöz, derneğin çalışmalarını ve amaçlarını anlatarak, "Birkaç yıldır sadece medikal muhasebe çalışanları ile birlikte bir araya gelerek medikal muhasebe çalışanlarının yaşadığı aksaklıkları bilgi alışverişini yapıyorduk. Sonrasında diğer birimlerden de gelen talepler doğrultusunda tüm birimleri bir çatı altında toplayarak gerek mesleki eğitimlerimiz, gerekse sosyal ve kültürel aktivitelerimizi arttırmak için Sağlık Birimleri Gelişim Derneği yani Saged’i kurduk ve Saged ile faaliyetlerimize devam ediyoruz”dedi.

Saged’in bünyesinde kurduğu komisyonlar ile tüm sektör çalışanlarının öncelikle mesleki gelişimini sağlarken, sosyal aktiviteleri de bir an önce faaliyete geçirmek istediğini kaydeden Başkan Fatih Alagöz, " Saged komisyonları, insan kaynakları, kalite, kurumsal faturalama, kamu ve mevzuatlar, basın ve halkla ilişkiler, sosyal aktiviteler, reklam-tanıtım ve genç Saged’den oluşmaktadır. Her komisyonun farklı hedefleri varken, bunların en çok ilgi çekeni özellikle sağlık sektörü için öğrenim gören öğrencilerin oluşturmaya başladığı “Genç Saged”. Öğrenci olup da Saged üyesi olmak isteyen sağlık birimleri öğrencilerinin tümü derneğe üye olduklarında hiçbir şekilde aidat ödemiyorlar. Pandemi döneminde online, normal dönemde de katılımcılar ile birlikte birçok sertifikasyon eğitimi planlayan dernek mesleki eğitimleri ne kadar çok artmasını sağlarsak sağlık sektörünün hizmet kalitesinin o doğrultuda gelişeceğine inanıyoruz" diye konuştu. .

Komisyon çalışmaları ile gerek yürürlükte olan yönetmeliklerdeki aksaklıkların düzeltilmesi, gerekse yeni hazırlanacak ve/veya hazırlanmakta olan yönetmelik ve mevzuatların sektör yararına ve işlevsel olması içinde uğraşacaklarına dikkat çeken Fatih Alagöz, "Sosyal medya paylaşımları ve iletişimi ile de dikkat çeken dernek, sosyal sorumluluk projelerini de kısa zamanda açıklayacaktır.Sağlık çalışanlarının zor günler geçirdiği bu günlerde SAGED bütün sektör çalışanlarının daha güzel günlere birlikte ulaşması için tüm gücüyle çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.