Sağlık çalışanı anne babaların çocuklarından “Covid-19” sergisi

Ankara’da Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarının çocukları, anne ve babalarının Covid-19 ile mücadelelerini resmetti. Çocuklarını çizdiği resimlerden oluşan “Covid-19 Mücadelesi ve Aşı” sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sağlık çalışanlarının en yakın şahitleri olan çocuklarının Covid-19 mücadelesi ve aşının önemini kağıda döktükleri sergi yoğun ilgi gördü. Bu süreçte ailelerinden uzak kalan çocuklar, hastalıkta mücadele ve aşının önemi hakkında zihinlerde sembol olacak resimler çizdiler. Çocuklar resimleri ile Covid-19 hastalığında maske, mesafe, hijyenin önemi ve hastalıkta mücadelede aşının ne kadar önemli olduğunu gösterdiler. Resimlerin yer aldığı sergi ziyarete açılırken, salgın sürecinde tedbirlere ve aşının önemine dikkat çekmeyi hedefleyen çocuklara hastane yönetimi tarafından teşekkür belgesi ve hediyeler verildi.

Serginin açılışında konuşan Hastane Başhekimi Uzman Doktor Reyhan Öztürk, serginin sağlık çalışanlarının çocuklarına motivasyon olması ve onların gözünden Covid-19 pandemisinin nasıl görüldüğünü değerlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Pandemi sürecinde canla başla çalışan sağlık çalışanlarına tüm zorluklara rağmen güler yüz ve sevgiyle yaptıkları tüm hizmetlerinden olayı teşekkür eden Başhekim Öztürk, hep birlikte salgını yenmek için vatandaşları da maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaya ve aşı olmaya davet etti.

Sergi açılışında Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çataloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Şener Derin de yer aldı.