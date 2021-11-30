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Sağlık Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği ilaç denetimlerinde; stok kayıtlarında uygunsuzluk tespit edilen ecza deposu sayısı 54’e, eczane sayısı ise 261’e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği ilaç denetimlerinde; stok kayıtlarında uygunsuzluk tespit edilen ecza deposu sayısı 54’e, eczane sayısı ise 261’e yükseldi.
Sağlık 30.11.2021, 10:03
Sağlık Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği ilaç denetimlerinde; stok kayıtlarında uygunsuzluk tespit edilen ecza deposu sayısı 54’e, eczane sayısı ise 261’e yükseldi.