Sağlık Bakanlığının engelli statüsünde sürekli işçi alım kurası bugün gerçekleştiriliyor

Sağlık Bakanlığı, engelli statüsünde "bin 356" sürekli işçi alımı yapacak. Başvuruları tamamlanan alım için kura çekilişi bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere engelli statüsünde "bin 356" sürekli işçi alımı yapacak. Söz konusu alım için başvurular, 15-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tamamlanmıştı. Alım için kura çekilişi 6 Eylül Salı günü yani bugün saat 10.00’da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş Sağlık Bakanlığı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Alımlarda herhangi bir mülakat süreci olmayacak.