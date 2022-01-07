Sağlık Bakanlığının 8 milyar liralık ödemesi tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerini rahatlattı

Sağlık Bakanlığınca tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerinin bakanlığa bağlı hastanelerden alacaklarına ilişkin bir adım atılarak, firmalara tek kalemde 8 milyar liralık ödeme yapıldı. Yapılan ödeme hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, “Bu sektörün o yoğun bakımdan çıkmasına sebep oldu” dedi.

SEİS Başkanı Metin Demir, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, “Geldiğimiz noktada 2020 Ağustos ayından 2021 Ağustos ayına kadar olan ödemeleri Sağlık Bakanlığı yaptı. Üniversite hastanelerimiz de 2021’in Haziran ayına kadar olan ödemelerini aldı. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığında hedeflenen 90 günlük süreye ve üniversite hastanelerinde de 180 güne geldik. Bu tabii yılın son günlerine denk gelmesi, 21 Aralık’taki ziyaret ve 30 Aralık’ta sektöre bu paranın ödenebilmesi son derece zordu. Burada hem Sağlık Bakanlığının 2021 bütçesine ek bütçe yapıldı, bu teklif Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasalaştı. Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı süreci, daha sonra Cumhurbaşkanımızın onayı ve firmalara geçmesi toplam 8-9 günlük bir sürede oldu. Bu süreçte bunun başarılabilmiş olması gerçekten güçlü bir irade gerektiriyordu. Özellikle belirtmemiz gerekiyor ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bu noktada çok büyük bir desteği oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda güçlü bir iradesi vardı. Bu sektörün o yoğun bakımdan çıkmasına sebep oldu. Eğer o gün o paralar ödenmemiş olsaydı belki de bugün çok arkadaşımız varlığını sürdüremez hale gelmişti. Dolayısıyla buradan alacağımız güç ve enerji ile sektörün bundan sonraki sürecinin daha sağlıklı yapılanmasını sağlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Sağlık Bakanlığı şu anda ilaç ve tıbbi cihaza toplam 8 milyar lira civarında bir ödeme yaptı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaretlerinde ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) güncellenmesi konusunda taleplerini ilettiklerini dile getiren Demir, “Sağlık Bakanlığı şu anda ilaç ve tıbbi cihaza toplam 8 milyar lira civarında bir ödeme yaptı. Ödemeleri de 90 güne getirdi. Üniversite hastanelerine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 3 buçuk milyar lira ödeme yapıldı. Orada süre 180 güne geldi. Dolayısıyla birikmiş kısım bu şekilde ödenmiş oldu. Ama bu vadeleri daha da kısaltabilirsek tabii ki daha güzel olur. İnşallah bundan sonraki süreçte Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tedarikin sürdürebilmesi açısından sürece katkıya devam ederse, sektörle birlikte sürekli çalışma toplantıları ile önümüzdeki süreci planlarsak daha sağlıklı bir tedarik zincirini de oluşturmuş oluruz” şeklinde konuştu.