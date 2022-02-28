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MSB: "Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist de ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi
Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 1142,95, Ankara’da 1216,83, İzmir’de 776,25 oldu.
Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 1142,95, Ankara’da 1216,83, İzmir’de 776,25 oldu.
Sağlık 28.02.2022, 10:57
Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 1142,95, Ankara’da 1216,83, İzmir’de 776,25 oldu.