Sağlık Bakanlığından İl Sağlık Müdürlüklerine öğrencilerin nöbetlerine ilişkin yazı

Sağlık Bakanlığı, 81 İl Sağlık Müdürlüğüne gönderdiği “Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri” başlıklı yazı ile eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim gören uzmanlık öğrencilerinin çalışma şartları ve nöbet hizmetlerinin dikkatle takip edilmesini istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 İl Sağlık Müdürlüğüne “Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri” başlıklı resmi bir yazı gönderildi. Yazıda eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim gören uzmanlık öğrencilerinin çalışma şartları ve nöbetlerinin dikkatle takip edilmesi gerektiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere yataklı tedavi kurumlarımızda hizmetlerin günün 24 saati kesintisiz yürütülmesi esastır. Sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla normal çalışma saatleri dışındaki hizmetler personel sayısı ve hizmetin niteliği de dikkate alınarak, vardiya veya nöbet şeklinde yürütülür. Fakat hekimlik nitelikli emek, yüksek dikkat gerektiren bir meslek olduğu için çalışma saatlerinde insanı fiziken, ruhen zorlayan uygulamalardan kaçınılması gerekir. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 41’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ‘Nöbet hizmetleri, yataklı tedavi kurumlarının tiplerine, yatak ve personel kadrosuna, yer ve önemine, faaliyetinin çokluğuna göre ayrı ayrı hükümlere tabidir’ hükmü ile hemen ardından (e) bendinde ‘Gece nöbeti tutanlara ertesi gün görev verilmez’ hükmü yer almaktadır. Mecburiyetler dışında yoruma açık değildir. Bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma hastanelerindeki uzmanlık öğrencilerinin eğitime alınması, çalışma usul ve esasları 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ kapsamında yürütülmektedir. Uzmanlık eğitimi görenlerin nöbet hizmetleri, bu yönetmeliğin 11’inci maddesinin beşinci fıkrasında ‘Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir’ hükmü ile belirlenmiştir. Bakanlığımızın 21.10.2016 tarihli ve E.02-4523 (2016/19) sayılı genelgesinin 3’üncü maddesinde de bu hususa özen gösterilmesine dikkat çekilmiştir. Bu çerçevede ilinizin Bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim gören uzmanlık öğrencilerinin çalışma şartları ve nöbet hizmetlerinin yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi, iş yükü dağılımında alışkanlıklar yerine kurallara hakkaniyetli bağlılık için azami hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”