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İstanbul’da Avrupa Otoyolu Hadımköy bağlantı yolu üzerindeki bir otomobil firmasının yetkili servis binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sağlık Bakanlığından deprem bölgesinde şebeke suyu kullanımı uyarısı
Sağlık Bakanlığı, deprem bölgesindeki musluk suyunun kirletilmiş olabileceğinden dolayı depremzedelerin şebeke suyunu kullanmadan önce yetkililerin uyarıları istikametinde hareket etmelerini istedi.
Sağlık 02.03.2023, 14:01
Sağlık Bakanlığı, deprem bölgesindeki musluk suyunun kirletilmiş olabileceğinden dolayı depremzedelerin şebeke suyunu kullanmadan önce yetkililerin uyarıları istikametinde hareket etmelerini istedi.
Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Musluk suları mikroorganizmalar tarafından kirletilmiş olabilir ve içmek için uygun olmayabilir. Şehir şebeke sisteminden alınan suları yetkililerin uyarıları istikametinde kullanın” uyarısında bulunuldu.