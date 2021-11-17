Sağlık Bakanlığınca yürütülen, ‘Kan Transfüzyon Yönetimi Projesi’ ikinci yılını doldurdu

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen, ’Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi’ ikinci yılını tamamladı.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen, “Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi” ikinci yılını tamamladı. “Düşün Koru Yönet” sloganıyla sürdürülen projenin farkındalığı artırma faaliyetleri kapsamında, düzenli ve gönüllü kan bağışı ve önemine dikkat çekmek ve Türkiye’deki hasta kan yönetimi uygulamaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir online (çevrimiçi) bir toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanı Op. Dr. Himmet Durgut, “Sağlık Bakanlığı olarak bizim öncelikli politikalarımız arasında güvenli kan ve kan bileşenleri tedariki ve güvenli bir trafsfüzyonun sağlanması gelmekte. Kan bağışından, nakline kadar tüm süreçleri içerecek şekilde ülke genelinde uluslararası standartlar ile bir uygulama birliğini sağlamak ve kan naklini en güvenli şekli ile yapmak amacıyla hem ulusal hem de uluslararası bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi. Bu proje ile ilgili bugün buradayız” ifadelerini kullandı.

Kan transfüzyonuna bağlı olabilecek sorunların oluşmasının dünyada yeni yaklaşımlara yönelimi sağladığını belirten Op. Dr. Durgut, şunları kaydetti:

“Dünya Sağlık Örgütünce, 2011 yılında kan ve kan bileşenlerinin uygun kullanımını sağlamak amacıyla bir takım stratejilerin geliştirilmesine yönelik ortak kararlar alındı. Bu yeni yaklaşımla doğru zamanda doğru hastaya doğru kan bileşeni ile transfüzyon yapılması hedefleniyor. Örneğin anemilerde, kanamalarda, gereksiz kan nakillerinden kaçınabilmek için hasta kan yönetimi programlarının gerekliliği ortaya konmuştu. Hasta kan yönetimindeki yaklaşımı, kamu ve özel hastanelerin tüm hepsinde yaygınlaştırılması amacıyla Sağlık Bakanlığınca, ‘Düşün Koru Yönet’ sloganıyla yürüttüğümüz proje kapsamında; hasta kan yönetim rehberleri hazırlandı. Ülke genelinde çok sayıda klinisyene bu rehber kapsamında eğitimler verildi. Kanın bağışçıdan hastaya izlenebilirliğini sağlayan mevcut otomasyon sistemlerine ek olarak, hastanın nakil geçmişi, kan bileşenlerinin kullanımı, kan nakli endükasyonları gibi bileşenleri de kaydetmek üzere E-Nabız ile entegre çalışan yeni programlar da bu otomasyon sistemine eklendi.”

Açılışını Proje Takım Lideri Prof. Dr. İdil Yenicesu’nun yaptığı programda, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanı Op. Dr. Himmet Durgut, Dr. Kerem Kınık, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman İlhami Özcebe de birer konuşma gerçekleştirdi.