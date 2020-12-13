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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 5103 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 218 kişi hayatını kaybetti
Sağlık 13.12.2020, 19:56
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|26
|2. Atletico Madrid
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|26
|3. Real Madrid
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|23
|4. Villarreal
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