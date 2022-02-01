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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya Kiev’i işgal ederse yaptırımlar hazır" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Başbakan Johnson ile Rusya’yı kontrol altında tutmanın yollarını ele aldık" dedi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 102.601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti
Sağlık 01.02.2022, 20:17