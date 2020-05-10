Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
kapalı
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
97845
ALTIN
390.035
DOLAR
7.0929
STERLİN
8.8214
EURO
7.6935

Sağlık Bakanlığı: 'Son 24 saatte 47 kişi korona virüsten hayatını kaybetti'

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 47 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 542 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, toplam vaka sayısının 138 bin 657, can kaybının ise 3 bin 786 olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı: 'Son 24 saatte 47 kişi korona virüsten hayatını kaybetti'

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 47 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 542 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, toplam vaka sayısının 138 bin 657, can kaybının ise 3 bin 786 olduğunu duyurdu.

10 Mayıs 2020 Pazar 22:47
2020 Okunma
Sağlık Bakanlığı: 'Son 24 saatte 47 kişi korona virüsten hayatını kaybetti'

Sağlık Bakanlığı, 24 saatte bir güncellediği Türkiye'deki günlük korona virüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, bugün 36 bin 187 test yapılırken, bin 542 kişinin testi pozitif çıktı. Son 24 saatte korona virüs dolayısıyla 47 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 211 kişi iyileşerek taburcu oldu. Bugünkü sayılarla beraber Türkiye genelinde toplam test sayısı 1 milyon 370 bin 598, toplam vaka sayısı 138 bin 657, toplam vefat sayısı 3 bin 786, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 154, toplam entübe hasta sayısı 598 ve toplam iyileşen hasta sayısı 92 bin 691 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü korona virüs tablosunu, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" ifadelerini kullanarak paylaştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAVALAR İYİCE ISINIYOR, "BAHAR NEZLESİNE DİKKAT"
HAVALAR İYİCE ISINIYOR, "BAHAR NEZLESİNE DİKKAT"
SON DAKİKA: Bakan Varank'tan aşı ve maske açıklaması
SON DAKİKA: Bakan Varank'tan aşı ve maske açıklaması
Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar
Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar
Eskişehir’de korona virüs hastalarına ayrılan ameliyathaneler görüntülendi
Eskişehir’de korona virüs hastalarına ayrılan ameliyathaneler görüntülendi
Covid-19, kalp hastalarını daha mı fazla etkiliyor?
Covid-19, kalp hastalarını daha mı fazla etkiliyor?
Karantinadan çıkan küçük Şura babasına koştu
Karantinadan çıkan küçük Şura babasına koştu
Korona virüse yakalanan hastane sahibi ve eşi alkışlarla taburcu edildi
Korona virüse yakalanan hastane sahibi ve eşi alkışlarla taburcu edildi
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti
En İyi Beslenme Uzmanları Annelerimiz
En İyi Beslenme Uzmanları Annelerimiz
Korona virüsü yenen doktor alkışlarla taburcu oldu
Korona virüsü yenen doktor alkışlarla taburcu oldu
1 yaşındaki bebek babasıyla koronayı yendi, hastaneden babasıyla taburcu oldu
1 yaşındaki bebek babasıyla koronayı yendi, hastaneden babasıyla taburcu oldu
Astım hastalarına Covid-19 döneminde 10 uyarı
Astım hastalarına Covid-19 döneminde 10 uyarı
Maske en fazla 1 TL olacak
Maske en fazla 1 TL olacak
Bakan Selçuk: '32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık'
Bakan Selçuk: '32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık'
SAĞLIK BAKANI BAKAN KOCA TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS RAPORUNU PAYLAŞTI
SAĞLIK BAKANI BAKAN KOCA TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS RAPORUNU PAYLAŞTI
Salgınla ilgili mücadelede başarının sırrını anlattı
Salgınla ilgili mücadelede başarının sırrını anlattı
KARANTİNA DÖNEMİNDE BESLENME
KARANTİNA DÖNEMİNDE BESLENME
Uyku zamanı kilomuzu nasıl etkiliyor?
Uyku zamanı kilomuzu nasıl etkiliyor?
Telefonları kaplayın, iş yerinde önlük giyin
Telefonları kaplayın, iş yerinde önlük giyin
Sağlık yatırımları korona günlerinde de hız kesmedi
Sağlık yatırımları korona günlerinde de hız kesmedi

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim