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Pozitif yolcu taşıyan sürücünün bahanesi pes dedirtti: “HES kodu sorgulayamam, çünkü benim telefonum eski”
Sağlık Bakanlığı: "Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddiaları kabul edilemez. Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruştur
Sağlık Bakanlığı: "Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddiaları kabul edilemez. Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır."
Sağlık 23.09.2021, 14:56