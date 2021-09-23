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Sağlık Bakanlığı: "Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddiaları kabul edilemez. Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruştur

Sağlık Bakanlığı: "Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddiaları kabul edilemez. Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır."

Sağlık 23.09.2021, 14:56
Sağlık Bakanlığı: "Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddiaları kabul edilemez. Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruştur

Sağlık Bakanlığı: "Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddiaları kabul edilemez. Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır."

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