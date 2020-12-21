Sağlık bakanlığı oksijen fabrikalarına el koymalı

Konuyla ilgili çok sert açıklamalar yapan Çıray, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Covid 19 pandemisi süreçlerini zaten olağanüstü başarısız yönettiğini ve şimdi de Erdoğan yönetiminin tedavi edici süreçlerde insanımızın hayatına mâl olan bir yönetim sergilediğini söyledi.

“Hastalarımıza yoğun bakımlarda yer bulunmamasının yanında, salgın kontrolünde yaşanan sıkıntılara yeni skandallar eklemeye başladılar. Bunun son örneği Gaziantep'te hastanede yaşanan patlamayla 11 vatandaşımızın hayatını kaybetmesidir. Bu ilk değildir, son dönemde hastanelerde oksijen tüpü nedeniyle sık sık patlamalar meydana gelmektedir. Örneğin; Ordu’nun Ünye ilçesindeki devlet hastanesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 sağlık personeli yaralanmıştı. Kolunda ve yüzünde yanıklar oluşan sağlık çalışanı tedaviye alındı. Yine bazı hastanelerde oksijen tüpüne bağlı yangınların büyümeden söndürüldüğünü de biliyoruz,” diyen Çıray, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yani hastanelerdeki sağlık çalışanları bir yandan salgınla insanüstü bir gayretle boğuşurken, bir diğer yandan da malzeme tedariki, kalitesiz ve denetimsiz malzemeler konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Şu anda hastanelerde oksijen tüpü yetersizliği vardır. Oksijen tüpü karaborsadır. Sağlık Bakanlığı'nı gerekirse bazı özel tedarik sağlayan fabrikalara el koymaya davet ediyorum.”

KRİZ GÜNLERİNDE KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖRT AYDIR NEDEN BOŞ?

Bir yanda bunlar yaşanırken Sağlık Bakanlığı'nın bürokrasisi içinde yaşananları tam bir yönetim krizi olarak tanımlayan Dr. Aytun Çıray, “Hastanelerde bu tür organizasyonları sağlayacak olan Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü makamı tam dört aydır boş. Dört aydan bu yana atama yapılmamıştır. Sağlık seferberliğinin yaşandığı bir dönemde Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü makamı dört aydan bu yana neden boştur? Neden kimse atanmamıştır? Bunun sebebi nedir? Sağlık Bakanı Sn Cumhurbaşkanı’ndan talimat mı bekliyor? Bini aşkın kamu hastanesinin yönetim ve koordinasyonunu sağlayacak olan birimin başına böyle olağanüstü bir dönemde Genel Müdür atanmaması çok dikkat çekici. Üstelik bu Genel Müdürlüğe getirilen kişiler neden ya sık sık görevden alınıyor ya da istifa etmek durumunda kalıyorlar. Bunun sebebi Şehir Hastaneleri projelerinde gündeme gelen ödemeler mi? Yoksa bu önemli rant makamı için tarikatlar mı rekabet ediyorlar?” dedi.

SKANDAL! TÜPLER KONUSUNDA ÜNVERSİTE HASTANELERİ VE ÖZEL HASTANELER UYARILMAMIŞ

Çıray sözlerini şöyle tamamladı: “Tekrar gelelim Gaziantep'te yaşanan son talihsiz ve skandal olaya. Gaziantep Sanko Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde meydana gelen oksijen tüpünün patlaması sonucu 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayın ardından Sağlık Bakanlığı hastaneleri uyardığını açıkladı. Oysa uyarı yazısının üniversite hastanelerine ve özel hastanelere gitmediği, 14.12.2020 tarihli 1745 sayılı genelge ile sadece kamu hastanelerine iletilmek üzere il sağlık müdürlüklerine gönderildiği ortaya çıktı. Bu ihmal 11 cana mal olan bir skandaldır. Üniversite hastaneleri ve özel hastaneler bu konuda neden uyarılmamıştır? Bu skandalın hesabının verilmesi gerekir. Türkiye'de insan hayatı bu kadar ucuz mudur? Sayın Bakan istifa için daha ne bekliyor?”