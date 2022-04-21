Sağlık Bakanlığı'ndan istifa eden doktorlara asistanlık imkanı

Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Koca, memuriyetten istifa etmiş ve son TUS sınavıyla uzmanlık eğitimi programına yerleşenlerin bir defaya mahsus asistanlığa başlayabileceklerini söyledi.

Koca açıklamasında, "Halen YÖK kadrosunda asistanlık eğitimine devam eden uzmanlık öğrencilerinden mevduat gereği nakil hakkı elde edenler, talepleri halinde SBA kadrolarına da geçebilecek" ifadelerine yer verdi.