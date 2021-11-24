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Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç krizi açıklaması
Sağlık Bakanlığı ilaç tedarikinde yaşanan aksamalara ilişkin yapılan denetimlerde 17 ecza deposu ve 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildiğini duyurdu. Söz konusu ecza depoları ve eczaneler hakkında idari işlem başlatıldı.
Sağlık 24.11.2021, 13:39 24.11.2021, 13:41
Sağlık Bakanlığı ilaç tedarikinde aksamalara ilişkin yapılan denetimde 17 ecza deposu ve 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildiğini duyurdu. Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ecza depoları ve eczaneler hakkında idari işlem başlatıldı.