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Sağlık Bakanlığı'ndan Çin aşısıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı, Çin'de geliştirilen Sinovac aşının analiz çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
Sağlık 05.01.2021, 11:37
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Covid-19 Aşısının Analizleri Sağlık Bakanlığı Laboratuvarlarında Yapılıyor. Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkemize getirilmesinin ardından aynı gün analiz çalışmalarına başlandı" denildi.
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