Sağlık Bakanlığı, LG UVNano Özellikli Klimaların Etkisini Onayladı

2000’li yılların başından bu yana üzerinde konuşulan temiz ve sağlıklı hava ihtiyacı, pandeminin başlangıcından bu yana, günlük hayatın en önemli konularından biri oldu. Vakitlerinin çoğunu kapalı alanlarda geçiren tüketiciler, soludukları havanın kalitesi konusunda sorgulama yapmaya başladı. Özellikle pandemi sürecinin geldiği son nokta itibariyle tedbirlerin bir nebze gevşetilmesi ile hava kalitesi daha da önemli hale geldi. Sunduğu iklimlendirme çözümleri ile tüketicilere doğru ısıda hava sunmanın yanı sıra, sağlıklı, hijyenik ve ferah hava da sunan LG, UVNano teknolojisinin %99.99 oranında sterilizasyon sağladığına ilişkin Sağlık Bakanlığı onayı aldı. Alınan onayla birlikte, UVNano teknolojisine sahip LG UV Sirius ve UV Artcool Klimaların, fandaki bakteri, küf, zararlı partikül ve kokuları yok ederek %99,99 oranında yok ettiği resmen onaylanmış oldu.

LG UV Sirius ve LG UV Artcool, 4 aşamalı filtre sistemiyle her zamankinden daha temiz ve ferah hava sunuyor. LG UV Sirius ve LG UV Artcool’un otomatik temizleme özelliği fandaki bakteri ve küfleri yakalayabiliyor. Klimaya giren hava ve klima fanı, LG’nin UVNano teknolojisi ile temizleniyor böylelikle daha temiz ve hijyenik hava sağlanıyor. Iyonizer özelliği ise, zararlı partikülleri yüksek oranda filtreliyor ve kokuları da gideriyor. Böylelikle, %99.99 oranında sterilize edilmiş bir hava elde ediliyor.

LG ThinQ uygulaması sayesinde uzaktan da kontrol edilebilen LG UV Sirius ve LG UV Artcool sahipleri, evde olmadıkları sırada bile klimalarını çalıştırıp kapatabiliyorlar. Ayrıca, uygulama üzerinden enerji tüketim durumunu bile izleyebiliyorlar. 10 yıl garantili Dual Inverter Komprasörü ile hızlı soğuma / ısınma da sağlayan klimalar, klasik komprasöre sahip klimalara oranla enerji tüketimini yüzde 70 oranında azaltıyor.