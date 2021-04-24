Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan ilk istifa

BirGün'ün haberine göre; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Alpay Azap’ın "Halen yürütmekte olduğu Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanlığı faaliyetlerine daha fazla zaman ayırabilmek amacıyla" Bilim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

Bilim Kurulu resmi bir devlet görevlendirmesiyle oluşturulmadığı için Azap'ın istifası, kuruldan ayrılma bilgisini Sağlık Bakanı'na bildirmesi ve kurulun iletişim kanallarından ayrılmasıyla gerçekleşti.

Ayrıca BirGün’ün edindiği bilgilere göre Azap, Ekim ayından bu yana da Bilim Kurulu toplantılara katılmıyor ve iletişim kanallarındaki tartışmalara da dahil olmuyordu.