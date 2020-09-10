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Sağlık Bakanlığı ile TFF iş birliği yaptı

Yeni sezon öncesi Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu iş birliği yaptı. "Hayat Eve Sığar" uygulamasıyla "Futbol Yönetim Sistemi" birlikte çalışacak.

Sağlık 10.09.2020, 20:59
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Sağlık Bakanlığı ile TFF iş birliği yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); 2020-2021 sezonu boyunca tüm oyuncu, yönetici, teknik kadro gibi sahada bulaş riski olabilecek kişileri koruyabilmek, takip edebilmek ve uyarmak için T.C. Sağlık Bakanlığı-TFF işbirliği ile HES-FYS (Futbol Yönetim Sistemi) entegrasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyunun yakından bildiği gibi 2019-2020 futbol sezonunun pandemi nedeniyle ertelenen karşılaşmaları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devletimizin aldığı tedbirler ve Sağlık Bakanlığımızın Federasyonumuza verdiği büyük destek sayesinde sağlık açısından sorunsuz olarak ve başarıyla tamamlanmıştır.

Geçen sezon yaşanan bu başarılı süreçte Türk futbolunun yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca, sürece katkı sağlayan tüm Bakanlık yetkilileri ve çalışanları ile tüm kurumlara teşekkürü bir borç biliriz.

Devletimiz ve Sağlık Bakanlığımız, 2020-2021 sezonunda da futbolun sahada oynanabilmesi adına Federasyonumuza her konuda desteğini sürdürmektedir.

Bildiğiniz üzere Sağlık Bakanlığımıza ait "Hayat Eve Sığar" (HES) uygulaması, dünyada bu gelişmişlikte bir benzeri olmayan ve gelişmiş ülkeler tarafından da takdir edilen, pandemi döneminde hasta ve riskli vaka takibine imkân sağlayan bir uygulamadır. Sayın Bakanımızın himayelerinde 2020-2021 sezonu boyunca tüm oyuncu, yönetici, teknik kadro gibi sahada bulaş riski olabilecek kişileri koruyabilmek, takip edebilmek ve uyarmak için T.C. Sağlık Bakanlığı - TFF iş birliği ile HES - FYS (Futbol Yönetim Sistemi) entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.

Bu entegrasyon sayesinde tüm oyuncu, yönetici, teknik kadro v.b. grupların PCR test sonuçları takip edilebilecek, PCR (+) vakaların izolasyon ve tedavi süreci izlenebilecek, sahaya dönüş süreçleri 'TFF Covid-19 Sağlık Rehberi' pozitif vaka senaryosuna uygun olarak hayata geçirilebilecektir.

Bu kadar kısa sürede çok başarılı bir entegrasyonun kurulması için gece gündüz demeden çalışan Bakanlığımıza teşekkür ediyor, kurulan bu sistem sayesinde futbol başta olmak üzere tüm branşlarda sportif organizasyonların sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesini temenni ediyoruz.

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