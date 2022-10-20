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Sağlık Bakanlığı ifşa etti: İşte tehlike saçan ürünlerin tam listesi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan açıklamada "Başkan Yardımcılığımız Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2022 yılı üçüncü üç aylık dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) kozmetik ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Sağlık 20.10.2022, 09:32
Açıklamada ayrıca "2022 yılı kozmetik denetimleri, risk analizi yapılarak özellikle piyasadaki teknik düzenlemeye aykırı (uygunsuz) ürünlerin tespitine yönelik planlanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle piyasadaki bildirimsiz ürünlerin tespitine yönelik denetimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan etkin denetimler neticesinde elde edilen verilerle (295 teknik düzenlemeye aykırı ürün tespiti) amaçlanan sonuca ulaşılmıştır." denildi.
İŞTE KOZMETİKTE SAĞLIĞIMIZI TEHLİKEYE ATAN ÜRÜN VE FİRMA LİSTESİ