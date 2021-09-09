Sağlık Bakanlığı duyurdu! Aşıda sayı 100 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı verilerini paylaştı. 9 Eylül saat 13.41 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam aşı sayısı 100 milyon dozu geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki verilere göre toplam yapılan aşı sayısı 100 milyon 2 bin 625, 1. doz uygulanan kişi sayısı 50 milyon 817 bin 854, 2. doz uygulanan kişi sayısı 39 milyon 483 bin 574 oldu.

"İNŞALLAH BU MUSİBETİ BİR AN EVVEL ÜLKEMİZİN BAŞINDAN DEFEDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC’ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak KOVİD-19’la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum."

Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC’ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak KOVİD-19’la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/6GgYpElniv — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 9, 2021

SON 24 SAATTE VAKA 23 BİN 914 OLDU

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 262 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 23 bin 914 oldu.

12 YAŞ VE ÜSTÜNE AŞI RANDEVUSU

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsle mücadelede son olarak 12 yaş ve üstüne aşı randevuları tanımlanmıştı.