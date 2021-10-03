Sağlık Bakanlığı Covid-19 Temaslı Takibi Rehberi güncellendi. Güncellemeye göre ilk ve orta öğretim öğrencilerinde eğer semptom yoksa 5’inci gün test verecek. Testin negatif çıkması durumunda okullarına devam edebilecek.