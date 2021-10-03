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Sağlık Bakanlığı Covid-19 Temaslı Takibi Rehberi güncellendi. Güncellemeye göre ilk ve orta öğretim öğrencilerinde eğer semptom yoksa 5’inci gün test verecek. Testin negatif çıkması durumunda okullarına devam edebilecek.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Temaslı Takibi Rehberi güncellendi. Güncellemeye göre ilk ve orta öğretim öğrencilerinde eğer semptom yoksa 5’inci gün test verecek. Testin negatif çıkması durumunda okullarına devam edebilecek.

Sağlık 03.10.2021, 09:30
Sağlık Bakanlığı Covid-19 Temaslı Takibi Rehberi güncellendi. Güncellemeye göre ilk ve orta öğretim öğrencilerinde eğer semptom yoksa 5’inci gün test verecek. Testin negatif çıkması durumunda okullarına devam edebilecek.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Temaslı Takibi Rehberi güncellendi. Güncellemeye göre ilk ve orta öğretim öğrencilerinde eğer semptom yoksa 5’inci gün test verecek. Testin negatif çıkması durumunda okullarına devam edebilecek.

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