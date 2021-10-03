Sağlık Bakanlığı açıkladı! Karantina süresi 10 güne düştü

Buna göre aşısız olan yahut aşı dozları tamamlanmamış kişilerin Covid-19 yakın temaslısı olması halinde semptom takibi yapılarak, herhangi bir semptom gelişmediğinde 10'uncu günde PCR yapılmaksızın karantina sonlandırılabilecek.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'ni güncelledi. Yapılan güncellemede şu ifadeler yer aldı:

“Aşısız olan yahut aşı dozları tamamlanmamış kişilerin Covid-19 yakın temaslısı olması halinde karantina süresi genel olarak 14 gün önerilmektedir. Bununla birlikte semptom takibi yapılarak, herhangi bir semptom gelişmediğinde 10. günde de kalan günlerde maske ve mesafeye dikkat etmek suretiyle PCR yapılmaksızın karantina sonlandırılabilir. Karantinanın 10. günde sonlandırılma uygulaması yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda uygulanmaz.”