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Sağlık Bakanlığı 24 Eylül corona virüsü verilerini açıkladı!
Sağlık Bakanlığı'nın 24 Eylül Perşembe gününün corona virüsü verilerine göre 74 kişi hayatını kaybederken bin 721 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık 24.09.2020, 19:24
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