Sağlık Bakanı Koca’nın uyardığı Tokat’ta korkutan tablo

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “şimdi daha da dikkatli olmalısınız” diye uyardığı 10 ilden Tokat’ta risk haritası kırmızıya döndü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı. Her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarına göre Tokat, 189.68 oranına yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı tabloda Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop en çok artış olan iller oldu. Bakan Koca’nın, “Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız” mesajını paylaşarak duyarlılık çağrısında bulunduğu illerden Tokat’ta risk haritası kırmızıya döndü. Aşılama oranında mavi kategoride yer alan Tokat’ta, vatandaşların uyarı ve tedbirlerden uzaklaştığı görüldü. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Ali Çelik, kente yaz aylarında yurt içi ve yurt dışından tatile gelen vatandaşların vaka sayısını artırdığını söyledi. Başkan Çelik, toplumda kurallara uyma noktasında gevşeme olduğunu belirterek, “Yasakları birçoğu kalktı, herkes istediği şekilde hareket edebiliyor. Ben bu rahatlama ve yazın getirmiş olduğu hareketliliğin vaka sayılarını artırdığını düşünüyorum. Bu geçici bir artış. Geçen yıl olduğu gibi kış aylarında çok daha fazla artacağını düşünmüyorum. Her geçen gün bu sayıların düşeceğine inanıyorum” dedi.

Tokatlı vatandaşlar ise vaka sayısındaki artışın Covid-19 kurallarına uyanların azalmaya başlamasından kaynaklandığını ileri sürdü.